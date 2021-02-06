Играли не малыши: на набережной Волгограда сломали детскую площадку

Фото: администрация Волгограда

В центре Волгограда стоит закрытой одна из детских площадок. На верхней террасе набережной кто-то сломал канатный мостик для детей. Подвесные ступени игровой зоны для малышей висят практически оторванными. Поэтому играть малышам на них опасно, можно спотыкнуться и расшибиться. Проблему обнаружили специалисты «Волгоградзеленхоза», когда проводили плановый осмотр. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе администрации города, предположительно деформация возникла из-за того, что была оказана нагрузка, значительно превышающая проектную. Значит, на детском канатном мостике решили порезвится взрослые.

Специалисты уже заказали новый канат и крепления для восстановления ступеней. Пока канатный мостик на верхней террасе набережной не отремонтируют, он будет стоять закрытым.

Пока не понятно, игровую площадку сломали специально или просто кто-то не рассчитал свой вес. Однако в Волгограде регулярно общественные пространства портятся от рук вандалов. Так в прошлом году недалеко от канатного мостика на набережной нерадивые волгоградцы оборвали светящиеся качели. А в Тракторозаводском районе сокрушили благоустроенную территорию у Дворца культуры.