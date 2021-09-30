Вандалы сломали качели в парке «50 лет Октября» в Волгограде

Неизвестные сломали новые не введенные в эксплуатацию качели в парке Кировского района Волгограда. Фото: мэрия Волгограда

Реконструкция в волгоградском парке «50 лет Октября» близится к завершению, но не без проблем. Накануне вандалы сломали там новые подвесные качели. Подрядчик установил их и огородил запрещающей лентой до ввода в эксплуатацию, но кому-то хотелось покататься первыми, причем целой толпой. По проекту эти качели выдерживают вес до 150 килограммов, то есть неизвестные превысили эту массу.

Декоративные качели в Кировском районе Волгограда муниципалитет купил благодаря экономии денег в ходе аукционов. Сорванную конструкцию в парке «50 лет Октября» обнаружили коммунальщики, о чем сообщили подрядчику. На качелях, которые установлены на деревянной перголе, сломали крепления. В мэрии сообщили, что по проекту эти крепления выполнены из оцинкованной стали и должны выдерживать вес до 150 килограммов. Рабочие отремонтировали конструкцию, которую еще даже официально не ввели в эксплуатацию. Теперь в парке Кировского района устанавливают камеры видеонаблюдения для безопасности местных жителей и сохранности городского имущества.

Этот акт вандализма на обновляемых территориях не первый за сентябрь 2021 года. В начале месяца неизвестные выкопали девять кустов бирючины и кизильника на бульварной зоне проспекта Жукова Дзержинского района. На этой территории также идет благоустройству. В других районах службы не раз замечали пропажу цветов в клумбах и кашпо.