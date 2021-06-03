Успели: сбор подписей за референдум о времени завершился в Волгоградской области

Инициативная группа готовит подписные бланки к передачи в избирательную комиссию Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области вечером 2 июня закрылись все пункты сбора подписей за референдум о времени. Активисты получают последние подписные листы с районов региона, чтобы передать их в избирательную комиссию Волгоградской области. Как рассказали «КП-Волгоград» в инициативной группе, ей удалось собрать необходимое количество подписей за возможность провести новый референдум о времени.

- Продолжаем готовиться к передаче всех необходимых документов в ИКВО в строгом соответствии с законом. По просьбе избирательной комиссии это будет сделано немного раньше, - отметили активисты.

Кампания по сбору подписей за новый референдум о времени в Волгоградской области началась 12 мая. Голоса волгоградцев пункты принимали сначала до 30 мая, но затем было решено продлить эту процедуру до 2 июня включительно. Инициативной группе, которую зарегистрировала избирательная комиссия региона, необходимо было собрать 40,2 тысячи подписей. Теперь активисты направят бланки в ИКВО на проверку. Крайний срок для передачи документов – 4 июня. Если не более 5% подписей будут бракованными, тогда состоится новое волеизъявление волгоградцев по вопросу, в каком часовом поясе жить. Избирком передаст необходимые документы в Волгоградскую областную думу для принятия законодательной инициативы. В конце апреля парламентарии утвердили вопрос возможного референдума.

Напомним, в Волгоградской области уже дважды переводили стрелки часов. По итогам референдума 2018 года регион стал жить по местному времени – на час вперед от Москвы. Однако волгоградские депутаты и бизнесмены были недовольны, что у Волгограда разница в час со столицей. В 2020 году прошел опрос, во время которого большинство волгоградцев высказались за возвращение на московское время, на него область перешла 27 декабря 2020 года. Однако вопрос времени продолжил волновать жителей региона.