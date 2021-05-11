В Волгограде 12 мая начнут собирать подписи за референдум о времени

Со среды начнется сбор подписей противников московского времени в Волгоградской области Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Волгограде 12 мая инициативная группа начнет сбор подписей за проведение нового референдума по времени. Активисты получили подписные бланки, которые были опечатаны. Как рассказали «КП-Волгоград» сторонники местного времени, все желающие могут оставить свой голос за проведение нового референдума в торговом центре «Супер МАН» в отделе «Мармеладная Сказка» (Центральный район, улица Советская, 17). Сбор подписей будет вестись с 10.00 до 20.00.

- В течении недели будут открываться новые точки сбора подписей, - добавили в инициативной группе.

Волгоградцам напоминают, чтобы оставить подпись за проведение референдума, при себе нужно иметь паспорт.

Напомним, ранее Избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала инициативную группу по проведению в регионе опроса населения о времяисчислении. Агитация началась с 1 мая. Вопрос референдума о часовом поясе в Волгоградской области утвердил региональный парламент. Сторонники местного времени должны собрать около 36,5 тысячи подписей +5% на отбраковку. Сдать подписные листы на проверку инициативная группа должна к 4 июня 2021 года. Если активисты успеют в срок собрать необходимое количество подписей, то у избирательной комиссии будет 15 дней на их проверку. В случае отсутствия нарушений Волгоградская областная дума должна назначить дату проведения второго референдума о времени в регионе. Волгоградская область вернулась на московское время 27 декабря 2020 года.