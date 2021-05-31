В Волгоградской области продлили сбор подписей за референдум о времени

Около четырех тысяч подписей осталось собрать инициативной группе, чтобы переход с московского времени стал возможным Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Около четырех тысяч подписей осталось собрать инициативной группе, чтобы референдум о времени в Волгоградской области стал реальностью. За проведение нового голосования по выбору часового пояса высказались около 36 тысяч жителей региона. Именно такое число подписей собрали сторонники волгоградского времени на вечер 30 мая 2021 года. Как рассказали «КП-Волгоград» члены инициативной группы, было принято решение продлить сбор подписей. Все пункты продолжат работу до 2 июня включительно. Ранее предполагалось, что сбор подписей завершится 31 мая.

Напомним, необходимо собрать 40,2 тысячи подписей. После завершения этой процедуры бланки необходимо направить в избирательную комиссию Волгоградской области. Крайний срок – 4 июня. Также в избирком нужно предоставить комплект сопроводительных документов необходимых для проведения повторного референдума. Если не более 5% подписей будут бракованными, новому голосованию за время быть. ИКВО передаст соответствующие документы в областную думу для принятия законодательной инициативы.

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