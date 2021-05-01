Волгоградский облизбирком зарегистрировал инициативную группу второго референдума о времени

Референдум о времени может пройти в Волгоградской области уже осенью. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

После майских праздников в Волгограде стартует сбор подписей за проведение второго референдума о времени. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИКВО, на заседании 30 апреля 2021 года избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала инициативную группу по проведению в регионе нового референдума о времяисчислении. Агитация разрешена уже с 1 мая.

- Инициативной группе выдано разрешение на открытие специального счета фонда областного референдума, - рассказали в облизбиркоме.

Вопрос второго референдума о времени в Волгоградской области будет звучать практически так же как и первого – это требование законодательства. У сторонников местного времени будет не 35 дней, а меньше месяца на то, чтобы собрать более 36 тысяч 516 подписей +5% на отбраковку. Сдать подписные листы на проверку инициативная группа должна к 4 июня 2021 года. Но отпечатать их пока невозможно из-за праздничных выходных.

- Ждем рабочие дни, чтобы открыть обязательный счет, оплатить с него печать подписных листов и только после этого приступим к сбору подписей, - сообщили в инициативной группе.

Если активисты справятся и соберут необходимое число подписей, то у ИКВО будет 15 дней на проверку. Просмотрят 20% или 7303 подписи, если все будет в порядке, то депутаты областной думы должны будут назначить дату проведения второго референдума о времени в Волгограде. Скорее всего, она совпадет с выборами в Госдуму.