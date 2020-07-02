2020-07-02T12:30:45+03:00
Общество

Волгоградцы высказались за возвращение московского времени

66% - за возврат, но окончательные результаты опроса о часовом поясе в Волгоградской области подведут к 6 июля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Если опрос покажет, что волгоградцы хотят вернуть московское время, депутаты будут готовить законодательную инициативу в Госдуму.Если опрос покажет, что волгоградцы хотят вернуть московское время, депутаты будут готовить законодательную инициативу в Госдуму.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Не поверите, но согласно предварительным данным опроса о часовом поясе, который в Волгоградской области провели наряду с голосование по поправкам в Конституцию, наши люди решили вернуть региону московское время. Повторимся – это предварительные итоги, которые сегодня озвучил губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову первый зампредседателя областной думы Сергей Булгаков.

- Явка на опрос составила свыше 74%, а это 1 миллион 353 тысяч волгоградцев высказали свое мнение по данному вопросу. За московское время - свыше 65% (почти 900 тысяч жителей), за местное - 34%, - озвучил первые данные депутат.

Отметим, что явка на голосовании по поправкам в Конституцию составила 80,40% (то есть выше, чем по опросу).

- Итоги опроса в комиссиях подведут к 6 июля, и уже 7 июля мы будем иметь окончательные результаты. После этого, с учетом мнения волгоградцев, если более 10% поддержат переход обратно к московскому времени, депутаты облдумы будут решать вопрос о направлении законодательной инициативы в Госдуму.

Напомним, в марте 2018-м году волгоградцы на референдуме проголосовали на переход региона на местное время (58% проголосовавших высказались «за» перевод стрелок на час вперед), и уже два года живут "по-своему".

ИСТОЧНИК KP.RU

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