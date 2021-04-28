Волгоградская областная дума одобрила вопрос второго референдума о времени

Волгоградцы остаются разделенными на два лагеря. Возможно, второй референдум о времени поставит точку в этом вопросе. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На заседании 28 апреля 2021 года депутаты Волгоградской областной думы одобрили инициативу сторонников местного времени о проведении нового референдума о времени. Вернее, проголосовали за то, что вопрос инициативной группы не противоречит местным и федеральным законам. Теперь облизбирком можеть дать старт сбору подписей за проведение второго референдума о времяисчислении. У сторонников волгоградского времени (Мск + 1 час) будет 35 дней на то, чтобы собрать более 36 тысяч подписей - 2% от числа избирателей в регионе.

Вопрос нового референдума о времени в Волгоградской области, если он все же состоится, будет звучать почти так же, как и на первом референдуме 2018 года: «Считаете ли вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?».

Как сообщили «КП-Волгоград» в облдуме, вскоре документы по референдуму будут направлены в облизбирком для проведения дальнейших процедур. Судя по тому, как быстро принимаются решения, второй референдум пройдет в день выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Вопрос времени уже не раз использовали для повышения явки.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

ИКВО в течение 15 дней должна будет зарегистрировать инициативную группу, после чего та приступит к сбору подписей в поддержку их инициативы проведения референдума. Если все пройдет удачно, то последует проверка подписей – допустимо «забраковать» 5% из них, но не более. В случае успеха, избирательная комиссия снова направит документы в облдуму. Депутаты должны будут определиться с датой, после чего избирком начнет готовиться к процедуре.

Сейчас сторонники местного времени в Волгограде готовятся к подписной кампании и собираются пройти обучение на независимых наблюдателей на грядущих выборах.