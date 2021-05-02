В Волгограде из-за траура перенесли репетицию парада

В Волгограде приняли решение не проводить 3 мая тренировку парада Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области 3 мая будет днем траура по погибшим детям в автокатастрофе на Ставрополье. Решение об этом принял губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании. В регионе в понедельник будут отменены массовые и развлекательные мероприятия. Первая тренировка парада Победы на площади Павших Борцов также не состоится 3 мая. Она была запланирована на 19.00. Военные отрепетируют парадный марш на следующий день – 4 мая также в 19.00, об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации Волгоградской области.

5 мая в 19.00 репетиция пройдет уже с военной техникой, а 7-го числа в 10.00 состоится генеральный прогон парада Победы. На время всех репетиций перекроют улицу Мира и прилегающие к площади Павших Борцов дороги.

Из-за траура 3 мая стало известно о других переносах мероприятий. В этот день в Театре юного зрителя должен был состояться спектакль «Джек». Он пройдет 4 мая в 17.00. Как рассказали «КП-Волгоград» в ТЮЗе, билеты, купленные на 3 мая, будут действительны.

Напомним, страшная авария, в которой микроавтобус с детской баскетбольной командой из Волгограда столкнулся с фурой, случилась 30 апреля в Ставропольском крае. Однако ДТП спровоцировал водитель отечественной легковушки, который выскочил на встречную полосу. В результате происшествия погибли 5 девочек. В больницах Ставрополья и Москвы находятся 10 человек, четыре ребенка – в тяжелом состоянии. Еще две юные баскетболистки вместе с родителями вернулись в Волгоград. Им госпитализация не требуется. Отказался от больницы и один из водителей микроавтобуса. А сегодня, 2 мая, Ленинский районный суд Ставрополя арестовал предполагаемого виновника ДТП Максима Ларионова. Он будет в СИЗО до 30 июня.