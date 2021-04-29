В центре Волгограда с 3 мая начнутся репетиции парада Победы

Парад увидят не все: в этом году из-за пандемии число зрителей ограничат. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Почти три тысячи военных готовятся к параду Победы 9 мая в Волгограде. По уже сложившейся традиции, торжество пройдет на площади Павших Борцов. Правда, зрителей будет немного: из-за коронавиурса на мероприятие пригласят ограниченный круг лиц. Это касается и репетиций в центре города-героя. Первая пройдет 3 мая в 19:00. Следующий прогон состоится 7 мая в это же время, уже с военной техникой. А генеральная – 7 мая в 10:00 часов. Посмотреть вряд ли получится, а вот послушать военные марши – вполне.

Из неудобств – для автомобилистов перекроют дороги (улицу Мира и прилегающие). Также стоит учесть, что по городу проедет военная техника, возможны заторы. Хотя, из года в год волгоградцев беспокоят вовсе не пробки из-за репетиций и парада, а вмятины на асфальте от многотонных танков.

Отметим, что все участники торжества сделали прививки от коронавируса (если не переболели ковидом ранее).