Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 24 мая 2020: два новых очага и 14-я смерть

24 Май 2020 2020-05-24T00:53:02+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 мая 2020 года, самые важные события

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Число заболевших коронавирусом в Волгограде и области вновь резко пошло на увеличение. На 24 мая в регионе 2109 заразившихся COVID-19, плюс 107 новых инфицированных принесли последние сутки. Смертельных исходов теперь 14 – умерла пожилая пациентка из Михайловки. Помимо ковида и пневмонии у нее имелись хронические заболевания. При этом из больниц по выздоровлению выписали уже почти треть ранее заболевших коронавирусом пациентов. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 24 мая 2020 года.

Накануне пал последний бастион, который держал оборону от коронавируса в Волгоградской области. Первый заразившийся COVID-19 появился в Октябрьском районе региона. А вот в Волгограде и Волжском за сутки сразу по двадцать и более новых заболевших. Если для миллионного областного центра это далеко не пик, то город-спутник показал рекордный прирост. Вспышка коронавируса и в психоневрологическом интернате Жирновского района. А в двух небольших хуторах района Котельниковского подозревают ковид практически у всех жителей.

Закрыли на карантин по коронавирусу и отделение сердечно-сосудистой хирургии больницы скорой помощи №25 Волгограда. На 14 дней взаперти из-за инфекции казались 10 медиков и 26 пациентов.

Как ни пытаются уговорить волгоградцев соблюдать ограничения режима самоизоляции, делают это далеко не все. Так что власти решили жестче контролировать и пресекать нарушителей. Только за сутки составили 350 проколов на людей без маски, перчаток или документов.

ИСТОЧНИК KP.RU