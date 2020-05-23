Сдался Октябрьский район, в лидерах Жирновск, Волжский догоняет Волгоград: карта распространения коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Волгоградской области перевалило за две тысячи человек. На 23 мая в регионе вновь резкий всплеск заболеваемости. За сутки плюс 107 новых случаев COVID-19. В лидеры выбился Жирновск, где очагом заражения коронавирусом стал психоневрологический интернат и заболевших уже более полусотни человек. Прирост за день – 29 подтвержденных случаев. Волгоград лишь второй – плюс 21 заболевший коронавирусом. С минимальным отрывом следом идет Волжский – плюс 20 зараженных. До этого город-спутник показывал стабильно небольшую прибавку. Но в последние дни пошел резкий рост инфицированных. География распространения коронавируса в Волгоградской области на 23 мая помимо двух крупных городов включает 17 районов области. Октябрьский район сдался последним. Здесь зафиксирован первый случай коронавируса.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 23 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, семь новых заболевших коронавирусом на утро 23 мая 2020 выявили в Михайловке. Там же умерла от коронавируса 63-летняя женщина. Ее смерть подтвердили накануне – это уже 14-й летальный случай в Волгоградской области.

Прирост в пять зараженных ковидом за минувшие сутки в хуторах Котельниковского района, где также зафиксированы два больших очага, и в Чернышковском районе. Три новых случая подтвердили в Николаевском районе.

Сразу пять районов прибавили по два заболевших в списки ковидных пациентов: Даниловский, Новониколаевский, Палласовский, где после резкого роста некоторое время не фиксировали новых случаев. А также Светлоярский и Среднеахтубинский районы Волгоградской области.

И по одному новому заболевшему коронавирусом еще семи районах региона, среди которых Быковский и Ленинский, Еланский, Иловлинский и Киквидзенский, а также Октябрьский и Старополтавский.

Среди заболевших один малыш и шестеро детей постарше, сразу 18 человек старше 65 лет. Но больше всего зараженных коронавирусом волгоградцев среднего возраста от 30 до 49 лет – сразу 44 человека. Среди них лишь трое приезжих – на этот раз источниками инфекции стали Москва и Красноярск. Большинство заразились от родных и знакомых, а каждый четвертый не знает, где и когда мог подхватить ковид.