В Волгограде врачи 25-й больницы ушли на карантин вместе с пациентами

В конце мая коронавирус проник в больницу скорой медицинской помощи №25 Волгограда. В отделении сердечно-сосудистой хирургии с 21 мая ввели карантин. Сейчас там находятся 26 пациентов. Отделение специализируется на неотложной хирургической помощи, связанной с тромбоэмболиями. Один из экстренных пациентов оказался заражен коронавирусом. Вместе больными на круглосуточной вахте остались десять добровольцев-медиков - двое мужчин и восемь женщин. Остальные - на карантине дома.

Четыре пациента с симптомами «простуды» в кардиологии появились еще в начале месяца. Их привезли с тромбоэмболиями - промедление в таких случаях смерти подобно. Нужна срочная операция. Когда обнаружили ОРВИ, этих больных перевели в обсерватор. Позже у одного из них подтвердили COVID-19. Эти четверо поехали в инфекционку, а все отделение закрыли на 14-дневный карантин. Сейчас несколько пациентов готовы к выписке, но останутся в больнице вместе с остальными.

- Все, кто был в той смене, остались в больнице. Конечно, мы тоже боимся заразиться. Ведь все переносят коронавирус по-разному. Но пациентам необходима наша помощь. Среди них есть и средней тяжести, и тяжелые. Неотложные операции тоже делаем, - рассказал «КП-Волгоград» один из героев наших дней - сердечно-сосудистый хирург Юрий Мочайло.

Больные лежат в палатах. А врачи, медсестры и санитарки все эти две недели будут жить в ординаторских и сестринских. Говорят, места хватает. С больными медики работают в противочумных костюмах - их достаточно. Перед входом в красную зону врачи надевают на себя «скафандры» и идут к больным. Героями они себя не считают, заложниками тоже. Это их долг, их работа, их призвание. Хотя, конечно, к работе с инфекцией они были не готовы.

- Непривычно, тяжело, потому что люди не имеют возможности выходить отсюда. Но коллеги, родные и друзья нас поддерживают, как могут поднимают нам настроение, - рассказывает Юрий Александрович. - А так у нас трехразовое питание в контейнерах, выдали нам препараты для профилактики коронавируса.

Волонтеры передают в отделение угощения - блины, пиццу и другие вкусняшки. Главный врач ежедневно поддерживает сотрудников по радиосвязи.

- Чувствуем себя по-разному, но мы нужны пациентам, поэтому будем работать и надеяться, что и повторный тест будет у всех отрицательным, - говорят врачи 25-й больницы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, тесты на коронавирус всем медикам и пациентам сделали 19 числа. Пока ковид ни у кого из них не подтвердился. Теперь всех обитателей сердечно-сосудистой хирургии ждет повторное обследование на 10-й день карантина – это будет в понедельник, 25 мая. Если все будет хорошо, то уже 6 июня карантин в 25-й больнице снимут и врачи вернутся к привычному режиму работы. Если так вообще можно назвать работу медиков в период пандемии.

В Волгорадской области уже более двух тысяч заболевших коронавирусом, треть из них вылечили врачи. Но 14 человек спасти не удалось.