Коронавирус в Волгоградской области: 107 заболевших и новая смерть

23 Май 2020 2020-05-23T13:19:51+03:00

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После почти недельного затишья и, казалось бы, стабилизации ситуации с коронавирусом в Волгоградской области, число заразившихся COVID-19 вновь пошло в рост. По данным ИЦК на утро 23 мая 2020 года в регионе подтвердили коронавирус еще у 107 жителей региона. Общее число заболевших в Волгограде и области составляет 2109 человек. Официально подтвердили в этот день и еще одну смерть пациента с коронавирусом из Михайловки. Это уже 14-й летальный исход в регионе. С момента обнаружения первого инфицированного в Волгоградской области прошло ровно два месяца.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, выросло за прошедшие сутки и количество выписанных из «ковидных» больниц пациентов. Вылечились от коронавируса и его осложнений в виде пневмонии в Волгоградской области еще 51 человек. Всего же покинул больницы практически каждый третий из общего числа заразившихся COVID-19 – всего 691 волгоградец.

В инфекционных госпиталях с подозрением на коронавирус сегодня находятся более полутора тысяч жителей Волгограда и области: 1426 взрослых и 98 детей. На лечении с подтвержденным коронавирусом - 1404 человека, в том числе 62 ребенка. Каждый день попадают в больницы все больше инфицированных, число «новеньких» в разы больше выписанных. Поэтому третью областную больницу решили перепрофилировать из провизорного госпиталя в ковидный. Теперь в стационар будут забирать только с подтвержденным диагнозом. Ведь на домашнем карантине с подозрением на COVID-19, по данным оперштаба, находятся еще почти пять тысяч человек.

В России на 23 мая более 335 тысяч заболевших коронавирусом, 3388 смертей и почти 108 тысяч излечившихся.

Данные ИЦК.

ИСТОЧНИК KP.RU