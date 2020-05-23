2020-05-23T15:27:53+03:00
Общество

В двух волгоградских хуторах у всех жителей подозревают коронавирус

Большие очаги COVID-19 возникли в хуторах Сазонов и Дорофеев Котельниковского района Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больницах может оказаться практически все население двух небольших хуторов.В больницах может оказаться практически все население двух небольших хуторов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Поначалу в лидерах по числу заболевших коронавирусом в Волгоградской области были крупные города – миллионный Волгоград и идущий следом Волжский. Но в конце мая 2020 года в лидеры вдруг вырываются два небольших хутора Котельниковского района - Сазонов и Дорофеев. В сумме там проживают меньше трехсот человек. У каждого из них подозревают коронавирус. Официально диагноз подтвердили уже у 40 жителей района. Оперативный штаб Волгоградской области подробно рассказал о ситуации с COVID-19 в хуторах Сазонов и Дорофеев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, в хуторе Сазонов постоянно проживают или имеют прописку всего 75 человек. Дорофеев побольше – там 219 жителей. В основном это выходцы из Дагестана. По предварительным данным, причиной заражения стала поездка на похороны в республику. После этого появился первый зараженный коронавирусом, а сейчас пошел большой наплыв контактных случаев. По словам самих хуторян, болеют они уже примерно неделю. Но поначалу к врачам никто не пошел – лечились сами.

Первые ходоки в Котельниковской ЦРБ появились 15 мая. Их положили в больницу. А спустя два дня сразу десять хуторян рванули в Волгодонск на компьютерную томографию. КТ показала характерные изменения в легких. На следующий день в Котельниково поступил вызов из хутора Сазонов. Туда отправили три бригады медиков. Тесты на коронавирус взяли сразу у 30 человек – это почти половина жителей.

В итоге 20 мая сразу 16 человек повезли в 3-ю, 16-ю, 22-ю больницы Волгограда. Детей забрали в областную детскую инфекционную. Через два дня анализы на коронавирус взяли у всех хуторян, что были на месте: 70 человек в Сазонове и 170 в Дорофееве. Не исключено, что в больницах окажутся оба хутора в полном составе. Пока для них готовят 50 коек и шесть реанимаций в Котельниковской ЦРБ. В сложных случаях пациентов будут забирать в областной центр.

Всего в регионе на 23 мая 2109 заболевших коронавирусом и 14 смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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