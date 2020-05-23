2020-05-23T16:35:56+03:00
Происшествия

В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести 51-летнего мужчину

Андрей Вениаминович Апраксин ушел из дома 25 апреля и больше его никто не видел
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Андрей Апраксин ушел из дома рано утром в субботу, 25 апреля. Фото: СУ СКРАндрей Апраксин ушел из дома рано утром в субботу, 25 апреля. Фото: СУ СКР
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Уже почти месяц в Волгоградской области родные и следователи разыскивают пропавшего без вести Андрея Вениаминовича Апраксина. Еще 25 апреля 2020 года мужчина вышел из дома в хуторе Скулябинский Алексеевского района. С тех пор его больше никто не видел. Следователи устанавливают обстоятельства исчезновения 51-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Волгоград» в следственном управлении СКР по региону, из дома Андрей Апраксин ушел рано утром в субботу, 25 апреля. Куда он отправился после этого, ни родственникам мужчины, ни следователям выяснить так и не удалось. До сегодняшнего дня о месте его нахождения ничего не известно.

Приметы пропавшего без вести Андрея Апраксина: на вид мужчине около 45 - 50 лет, роста среднего (170 - 175 см), телосложение коренастое. У него бледная кожа и темно-русые с проседью волосы. В последнее время носил густые усы. Среди особых примет - небольшой шрам на внешней стороне правой руки. После перелома пропавшему мужчине устанавливали «спицы». А рядом с большим пальцем имеется сине-зеленая татуировка в виде буквы «Л».

Мужчина пропал без вести почти месяц назад. Фото: СУ СКР

Мужчина пропал без вести почти месяц назад. Фото: СУ СКР

Дело об исчезновении расследуют в Новоаннинском МрСО регионального СУ СКР. Если вам что либо известно о том, где сейчас находится пропавший Андрей Апраксин или его видели в течение последнего месяца после исчезновения, сообщите информацию по телефонам: 8-937-708-82-62 или «02».

ИСТОЧНИК KP.RU

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