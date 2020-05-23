На 350 волгоградцев без маски выписали протоколы патрули

23 Май 2020 2020-05-23T12:42:37+03:00

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Количество протоколов на нарушителей режима самоизоляции по коронавирусу в Волгоградской области выросло в разы с тех пор, как обязательным для жителей региона стал еще и масочный режим. Только за один пятничный день 22 мая межведомственные патрули из полиции, Росгвардии и чиновников выписали протоколы на 350 нарушителей за отсутствие документов, маски или перчаток. Рейды прошли в Волгограде, Волжском и нескольких районов области. До того как ввели дополнительные ограничения, штрафников тоже ловили ежедневно, но около сотни.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, отправляясь в рейды, патрули имеют право выписать на волгоградцев протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ. Наказание для граждан от тысячи до четырех тысяч рублей. Есть среди нарушителей и юридические лица, не обеспечившие меры безопасности для сотрудников и клиентов. Для них сумма выше. Решение выносит суд.

Действуют ограничения пока до 1 июня. Так что до тех пор жителям Волгограда необходимо взять с собой документы – паспорт и уведомление (или справку с работы) с указанием причины выхода из дома. На лице в общественных местах и в транспорте обязательна маска, на руках – перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU