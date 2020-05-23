Коронавирус в Волгограде, последние новости на 23 мая: пациенты, закрытые в больнице, конфликтуют с врачам

23 Май 2020 2020-05-22T23:37:12+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 23 мая 2020 года, самые важные события

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Волгоградская область остается в числе регионов, где вспышка COVID-19 очень серьезная. Общее число заразившихся в регионе - 2002 человек. За последние сутки прибавилось 89 человек. С опасной инфекцией в больницах лежат уже 1449 волгоградцев, в том числе 65 детей Мы собрали последние данные по заболевшим коронавирусной инфекцией на 23 мая 2020 года.

Больше всего прибавилось пациентов в Волгограде – 33 человека. Он не теряет лидерство все два месяца - с тех пор, когда в регионе появился первый вирусный больной. На втором месте по общему числу заболевших Николаевский район - 186 человек и Камышин - 121.

На карантине остаются два хутора в Котельниковском районе. В Дорофееве и Сазонове 12 заболевших COVID-19. Чтобы инфекция не распространялась дальше, в селах ввели ограничения на въезд и выезд.

Из-за того, что количество заразившихся прибавляется каждый день, решили сделать инфекционной и больницу №3. По рекомендации Минздрава, теперь любую пневмонию считают ковидной. Зато с ОРВИ теперь лечат на дому. Причем необходимо строго соблюдать карантин – никуда не выходить. Медики обязательно возьмут тест на коронавирус. Если он подтвердится, больного отправят в инфекционную больницу.

Врачам на сменах приходится не сладко. И не только из-за неудобных, но обязательных костюмов. Дело в том, что многие пациенты устраивают бунты. Ведь почти у половины болезнь протекает бессимптомно и они хотят уйти из больницы досрочно. Также некоторым пытаются передать в стационар оружие. При передаче ножей поймали дагестанцев и цыган.

В эти выходные все мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам. Обычно его отмечают шумно и масштабно. Но не в этот раз. Губернатор обратился ко всем верующим с просьбой остаться дома. Его поддержали и национальные диаспоры. Так что большинство мусульман встретят 24 мая в кругу семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU