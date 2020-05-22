4 раза вызывали Росгвардию: в Волгограде больные коронавирусом кидаются на врачей
Сейчас в инфекционных больницах Волгограда находятся не только заболевшие коронавирусом, но и те, кто ожидает результата тестов на COVID-19. Среди них немало представителей «горячих» национальностей. Так что помимо борьбы с инфекцией, работа в «красной зоне» стала еще более рискованной. Только за последнюю неделю врачам коронавирусного госпиталя на базе больницы №12 в Краснооктябрьском районе Волгограда пришлось четыре раза вызывать Росгвардию. На передаче холодного оружия поймали дагестанцев и цыган - в местах их компактного проживания зафиксированы большие очаги коронавируса. Немало неприятностей у медиков и от скандалящих вахтовиков.
Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, родственники дважды посылали пациентам вместе с едой кинжалы. Один из них случайно обнаружила санитарка – укололась о лезвие, когда складывала переданные больным пакеты в тележку. Теперь все передачки осматривают, конечно, не так тщательно как в колониях, но все же. Кинжалы отправили обратно, а пациентам придется пробыть в ковидном госпитале до выписки.
Причина конфликтов с медсестрами и врачами чаще всего заключаются в том, что некоторые пациенты не хотят безвылазно сидеть в палатах. Больные требуют, чтобы их отпустили «погулять».
ИСТОЧНИК KP.RU
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