4 раза вызывали Росгвардию: в Волгограде больные коронавирусом кидаются на врачей

22 Май 2020 2020-05-22T17:14:39+03:00

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Сейчас в инфекционных больницах Волгограда находятся не только заболевшие коронавирусом, но и те, кто ожидает результата тестов на COVID-19. Среди них немало представителей «горячих» национальностей. Так что помимо борьбы с инфекцией, работа в «красной зоне» стала еще более рискованной. Только за последнюю неделю врачам коронавирусного госпиталя на базе больницы №12 в Краснооктябрьском районе Волгограда пришлось четыре раза вызывать Росгвардию. На передаче холодного оружия поймали дагестанцев и цыган - в местах их компактного проживания зафиксированы большие очаги коронавируса. Немало неприятностей у медиков и от скандалящих вахтовиков.

Как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник, родственники дважды посылали пациентам вместе с едой кинжалы. Один из них случайно обнаружила санитарка – укололась о лезвие, когда складывала переданные больным пакеты в тележку. Теперь все передачки осматривают, конечно, не так тщательно как в колониях, но все же. Кинжалы отправили обратно, а пациентам придется пробыть в ковидном госпитале до выписки.

Причина конфликтов с медсестрами и врачами чаще всего заключаются в том, что некоторые пациенты не хотят безвылазно сидеть в палатах. Больные требуют, чтобы их отпустили «погулять».

ИСТОЧНИК KP.RU