2020-05-22T14:15:04+03:00
Общество

Плюс 33 в Волгограде: карта распространения коронавируса на 22 мая

На 22 мая 2020 в Волгоградской области 2002 зараженных коронавирусом. Лидируют по числу заболевших Волгоград, Волжский, Котельниковский и Николаевском районы [статистика, география распространения, карта, таблица, распределение по районам]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тесты сделали уже нескольким десяткам тысяч волгоградцев.Тесты сделали уже нескольким десяткам тысяч волгоградцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На 22 мая Волгоградская область перешла очередной «рубеж» по коронавирусу. В регионе 2002 заболевших COVID-19. Треть от всех заразившихся в регионе в Волгограде – 760 человек. Только за минувшие сутки к их числу прибавилось 33 человека. В Волжском на сегодня пять новых инфицированных. Но его вновь опередили. В Котельниковском районе плюс 8 заболевших, два села закрыли на карантин, ограничили передвижение, въезд и выезд. В Николаевском районе, который уже не первую первый в регионе по росту заболеваемости еще плюс 6 подтвержденных случаев коронавируса. В целом география распространения коронавируса в Волгоградской области на 22 мая охватывает два крупнейших города и 18 районов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, еще по четыре новых заболевших на 22 мая зарегистрировали сразу в пяти районах Волгоградской области. Среди них близкие к Волгограду Городищенский, Иловлинский и Среднеахтубинский, где довольно большое число зараженных относительно других. У одного человека также подтвердили диагноз в недавно присоединившемся к этому списку Калачевском районе, а также в Михайловке.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 22 мая 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 22 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По три новых случая коронавируса подтвердили в этот день на севере Волгоградской области в соседних Камышинском и Котовском районах. По два заразившихся в Быковском и Ленинском. И по одному инфицированному пополнили списки ковидных пациентов еще в семи муниципальных образованиях региона: Даниловском, Еланском, Светлоярском, а также Суровикинском, Фроловском, Чернышковском районах и в Урюпинске.

В итоге на 22 мая лидеры по числу зараженных коронавиурсом в регионе все те же: Волгоград (760), Николаевский район (186) и Камышин (121), который вскоре вполне может обогнать Волжский (112).

В облздраве отмечают, что почти половина волгоградцев переносит коронавирус бессимптомно. Но число заболевших растет, каждый день в «ковидных» госпиталях становится все больше пациентов - на сегодня их около полутора тысяч. Чтобы разгрузить больницы и освободить места для более тяжелых случаев, теперь людей с подозрением на COVID-19 забирать в инфекционки, как раньше, не будут. До подтверждения диагноза волгоградцы будут оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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На 22 мая 2020 в Волгоградской области 2002 зараженных коронавирусом. Лидируют по числу заболевших Волгоград, Волжский, Котельниковский и Николаевском районы [статистика, география распространения, карта, таблица, распределение по районам]
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