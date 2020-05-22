Волгоградцев с ОРВИ будут лечить на дому, пока не подтвердится коронавирус

22 Май 2020 2020-05-22T12:58:20+03:00

У волгоградцев с признаками простуды будут брать тест на коронавирус и следить на дому до получения результата.

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Коронавирус оказался таким коварным, что медикам и вирусологам приходится все время совершенствовать подходы к его лечению. Теперь всех волгоградцев, кто обращается к медикам с симптомами простуды, будут брать под особое меднаблюдение.

- Больницу №3 из провизорного госпиталя мы перевели в статус инфекционной больницы. Это связано с тем, что мы перешли там на следующий этап организации лечебного процесса. Делается это по рекомендациям Минздрава, которые предлагают рассматривать любую пневмонию, как коронавирусную, и лечить ее соответственно, не дожидаясь результатов тестов. А больных с ОРВИ начнем лечить по домам. При этом с каждого такого больного будет браться подписка - с требованием не покидать жилье. У человека сразу будут брать тест на COVID-19. Если до результатов теста у человека появятся признаки пневмонии, его госпитализируют в пульмоцентр. Если придет положительный тест на коронавирусную инфекцию – положат в госпиталь, - поясняет процедуру заместитель председателя облздрава Николай Алимов.

К слову, по данным на 22 мая в волгоградский стационарах на лечении с коронавирусом уже находятся 1449 пациентов, в том числе 65 детей. За последние сутки в госпитали поступило 142 человека.

Есть сейчас тяжелые пациенты – 35 человек с COVID-19 лежат в реанимациях, 10 – подключены к ИВЛ.

В общей сложности под особым медицинским наблюдением на предмет коронавируса в регионе пребывают почти 5 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU