2020-05-22T11:55:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Два хутора под Волгоградом на карантине: 11 заболевших COVID-19

Оперштаб вводит ряд ограничительных мер, чтобы предотвратить вспышку коронавирусной инфекции
Юлия Данильченко
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Врачи продолжают обследовать селян.Врачи продолжают обследовать селян.
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Несколько дней назад оперштаб Волгоградской области сообщил о вспышке коронавирусной инфекции в двух хуторах Котельниковского района. На 22 мая число заболевших COVID-19 не изменилось: в Дорофееве 11 случаев, в Сазонове – 1 случай. Чтобы локализовать очаг, Роспотребнадзор решил ввести ряд ограничений на въезд и выезд.

- Введены соответствующие ограничения на передвижение. Работы продолжаются, как по выявлению симптоматики, так и лабораторные исследования. При необходимости будем госпитализировать в Волгоград. Пока большинство случаев – бессимптомные, клинических случаев нет, - прокомментировал «КП-Волгоград» зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Режим самоизоляции, а также масочный сохраняются по-прежнему, как и во всем регионе. Пока неясно, будут ли посты и еще более жесткие меры. Этот момент обещали прокомментировать позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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