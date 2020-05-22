2020-05-22T12:55:34+03:00
Общество

Андрей Бочаров попросил мусульман молиться дома

Ураза-байрам 24 мая 2020 из-за коронавируса пройдет в тесном семейном кругу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Режим самоизоляции продлится до 1 июня. Фото: мэрияРежим самоизоляции продлится до 1 июня. Фото: мэрия
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Мусульмане в 2020 году будут отмечать Ураза-байрам - торжество по окончанию поста в священный месяц Рамадан – 24 мая. Поэтому накануне праздника вопросы обеспечения комплексной безопасности по коронавирусу губернатор Волгоградской области обсудил на видеоселекторе с руководителями национальных и религиозных объединений региона. Андрей Бочаров поздравил всех с наступающим праздником и попросил мусульман молиться дома и встретить Ураза-байрам в кругу семьи. Также как и православным волгоградцам, им придется отступить от привычных традиций.

- Прошу прислушаться к словам президента РФ, к духовным лидерам мусульман России, старейшинам и встретить Ураза-байрам дома в кругу семьи. Это и будет по-настоящему забота о дорогих вам людях, - заявил Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что режим самоизоляции продолжается, помимо прочих ограничений начал действовать масочный режим, ситуация по коронавирусу стабильная и контролируемая. При этом в отдельных городах и хуторах идет резкий рост заболеваемости и причиной тому человеческий фактор. Лидеров общин он попросил объяснить мусульманам необходимость соблюдения ограничений.

- Несоблюдение ... может привести к очень сложным, а подчас и трагическим последствиям, - обратился к мусульманским лидерам волгоградский губернатор.

Как отметил руководитель объединения татар Анвер Булатов, в этом году не будет привычного застолья на Ураза-байрам и Сабантуя. Но как только опасность коронавируса минует, все снова встретятся за большим столом. «Приходится нарушить многовековые традиции: мы уже смирились с этим», - отметил представитель народов Дагестана Абдулвагаб Джалилов.

Кроме того, представители общин обсудили с руководством региона создание в Волгограде Центра межнационального общения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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