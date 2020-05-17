Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 17 мая: возвращение маршруток и рост числа заболевших

17 Май 2020 2020-05-17T00:25:46+03:00

С каждым днем в Волгограде делают все больше тестов на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 17 мая 2020 года, самые важные события

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Волгоградская область продолжает оставаться лидером по росту заболеваемости коронавирусом в ЮФО. За последние сутки диагноз подтвердили еще у 86 человек. Всего же в регионе уже 1531 зараженный COVID-19. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на воскресенье, 17 мая 2020 года.

Волгоградцам разрешили гулять и совершать пробежки по утрам и вечерам. Улицы и парки заполнили люди. А в инфекционные больницы Волгограда продолжают поступать все новые заболевшие коронавирусом. В госпиталях на 17 мая более тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19 и еще около трехсот человек, которые ждут результаты тестов на коронавирус. Радует то, что уже 26,5% от общего числа заболевших жителей Волгоградской области врачи вылечили и выписали.

Умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, в Волгограде и области по-прежнему 13. Хотя в федеральном центре и сообщили о 14-й смерти, в региональном оперштабе эти данные пока не подтвердили. Такое расхождение в статистике случается не впервые.

Среди новых заразившихся коронавирусом лишь 10% привезли инфекцию из других регионов и около трети не могут понять, где могли подцепить COVID-19. Больше всего заболевших в областном центре. Тем не менее, с понедельника Волгограде запускают маршрутки – сразу на восемь направлений выйдут с 18 мая 2020 микроавтобусы.

А вот Октябрьский район можно считать последним бастионом, который пока не сдался заразе. Все остальные районы Волгоградской области уже давно ведут свой счет заразившихся коронавирусом.

Маски, которые бесплатно выдают пенсионерам, многие подвергают критике. Тем не менее, они стоят денег, а с 20 мая и вовсе станут обязательным условием для посещения магазина и поездки в транспорте.

В Волгограде начали выдавать бесплатные маски и перчатки с 14 мая (где получить).

В Волжском маски будут выдавать с понедельника 18 мая (где получить, адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU