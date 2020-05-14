Где получить бесплатные маски пенсионерам в Волгограде: адреса

14 Май 2020 2020-05-14T13:43:52+03:00

Каждый житель Волгоградской области старше 60 лет получит комплект из маски и перчаток [как и где получить, пункты выдачи, список адресов, телефоны]

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С 20 мая 2020 в Волгоградской области из-за коронавируса нельзя будет сходить в магазин и появиться в общественном месте без маски и перчаток. Поэтому каждому пенсионеру от 60 лет и старше бесплатно выдадут комплект из многоразовой маски со сменными фильтрами и пары перчаток. В Волгограде администрация города начинает выдавать эти средства защиты с 14 мая. Чтобы получить бесплатную маску, ходить куда-то не обязательно. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в ближайшие дни представители мэрии комплекты по заявке принесут домой пенсионерам или передадут старшим по подъезду. Также маску и перчатки могут получить родственники или соседи пожилого человека в пунктах выдачи, их по городу будет более двухсот.

Оставить заявку на получение бесплатных маски и перчаток для пенсионеров в Волгограде или узнать адрес ближайшего пункта выдачи можно по телефону «горячей линии» (8442) 30-13-13.

- Выдача бесплатных комплектов из маски и перчаток производится любым представителям, самим волгоградцам пенсионного возраста нет необходимости покидать место жительства для их получения, - подчеркивают в мэрии. Как и то, что никому и ничего за эти средства индивидуальной защиты платить не нужно – на случай, если активизируются мошенники.

Остальные могут купить маски во всех торговых и аптечных сетях, киосках «Союзпечать», в интернет-магазинах. В Волгограде и Волжском маски будут продавать и на остановках общественного транспорта. Цена вопроса - от 30 рублей за одноразовую маску, от 70 рублей - за тканевую многоразовую, которую нужно стирать и гладить.

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Список адресов пунктов выдачи наборов индивидуальных средств защиты (маска, перчатки) в Волгограде людям пожилого возраста от 60 лет и старше

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Тракторозаводском районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Держинском районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Дзержинском районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Центральном районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Ворошиловском районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Советском районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Кировском районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Красноармейском районе Волгограда.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок в Красноармейском районе Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU