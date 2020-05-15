2020-05-15T17:27:10+03:00
Общество

Где получить бесплатные маски пенсионерам в Волжском: адреса

Каждый житель Волгоградской области старше 60 лет получит комплект из маски и перчаток. В Волжском выдавать их будут с 18 мая [как и где получить, пункты выдачи, список адресов в Волжском]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так будут выглядеть маска и перчатки для пенсионеров Волжского и Волгоградской области.Так будут выглядеть маска и перчатки для пенсионеров Волжского и Волгоградской области.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Каждому жителю Волгоградской области, которому уже исполнилось 60 и более лет, власти должны выдать бесплатный комплект индивидуальных средств защиты – маску и перчатки. Они станут непременным условием посещения общественных мест, магазинов, ведомств и учреждений уже с 20 мая 2020 года. Все из-за коронавируса, заболеваемость которым в Волгограде прирастает рекордными темпами. В областном центре пенсионеры уже могут получить свои маски. В Волжском «ковида» меньше, а сто пунктов выдачи масок начнут работать только с понедельника, 18 мая. Самим пожилым людям ходить за маской не обязательно. Оставить заявку на доставку на дом бесплатных маски и перчаток в Волжском можно по телефону (8443) 666-333 с 9 утра до 18 часов.

- В ближайших пунктах выдачи получить маски и перчатки для пенсионеров могут родственники или соседи, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского.

Важно: выдавать бесплатные маски в пунктах выдачи в Волжском будут в будние дни - с понедельника по пятницу с 15.00 до 20.00. В основном они расположены в школах, гимназиях, детсадах, библиотеках, в дачных обществах (правление) и учреждениях культуры. У многих адреса совпадут с их избирательными участками.

Также волжане могут купить маски в супермаркетах, аптеках и на 14 остановках общественного транспорта. За каждую разовую маску придется отдать порядка 30 рублей, многоразовая тканевая обойдется в несколько раз дороже – ее можно постирать, обработать горячим утюгом и использовать снова.

Список адресов пунктов выдачи наборов индивидуальных средств защиты (маска, перчатки) в Волжском людям пожилого возраста от 60 лет и старше

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок пенсионерам в Волжском.

Адреса пунктов выдачи бесплатных масок пенсионерам в Волжском.

В Волгограде начали выдавать маски и перчатки с 14 мая (где получить).

ИСТОЧНИК KP.RU

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