2020-04-15T15:48:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: в каких районах есть заболевшие

По данным на 15 апреля в Волгоградской области 47 зараженных коронавирусом в Волгограде, Волжском, Михайловке, Камышине и 12 районах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Делают тесты на коронавирус уже пять лабораторий Волгограда.Делают тесты на коронавирус уже пять лабораторий Волгограда.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На 15 апреля 2020 в Волгоградской области 47 заразившихся коронавирусом, 7 выздоровевших и один смертельный случай. По данным руководителя регионального комитета здравоохранения, на первом месте по числу заболевших коронавирусом с самого начала идет Волгоград – в городе миллионнике заразились 11 человек. На втором месте город Волжский с 10 заболевшими.

По 3 заразившихся COVID-19 в четырех районах региона - Иловлинском, Кумылженском, Среднеахтубинском и Старополтавском.

По 2 подтвержденных диагноза в Камышине и трех районах Волгоградской области - Городищенском, Светлоярском и Урюпинском.

И по одному заразившемуся коронавирусом в Михайловке, Еланском, Жирновском, Новониколаевском, Палласовском и Суровикинском районах Волгоградской области.

Первый случай заболевания в регионе был зарегистрирован еще три недели назад, в конце марта 2020 года. Теперь тесты на коронавирус делают уже пять лабораторий Волгограда. Каждый день растет число обследованных - общее количество проверенных на COVID-19 волгоградцев перевалило за 12 тысяч человек. Но резкого всплеска заболеваемости пока нет.

- Рост небольшой, плавный, - отмечает глава облздрава Анатолий Себелев. - Предпринимаем все предупредительные меры. Мы не хотим, чтобы у нас был пик.

Семь человек уже выписали, скоро отправится домой восьмой. Состояние большинства заболевших коронавирусом волгоградцев опасений не вызывает. У некоторых вообще нет симптомов. Но двое с подтвержденным диагнозом сейчас находятся в реанимации. К аппарату ИВЛ подключили пожилую женщину – самую старшую из всех заразившихся на сегодняшний день. Ей 78 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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