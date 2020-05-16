С 18 мая в Волгограде заработают восемь маршруток

Власти Волгограда все-таки решили возобновить работу маршруток в городе. Пока пустят не все, а лишь восемь - № 3С, 56, 31К, 43б, 46с, 5с, 13 и 94.

Еще вчера, 15 мая, глава областного комитета транспорта говорил о том, что маршрутки пускать рановато. Мол, из-за малой вместительности в них практически невозможно соблюдать предписанное между пассажирами расстояние в полтора метра. Но, еще раз оценив ситуацию, решили, что без маршрутных такси имеющийся общественный транспорт просто не справится с пассажиропотоком. Ведь, в Волгограде потихоньку снимают ограничения и все больше предприятий и организаций возобновляют свою работу.

Пока заработают только те маршрутки, которые отдаленные поселки с с основными транспортными магистралями и пересадочными узлами. Правда, некоторые поедут по измененным маршрутам. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в мэрии.

Итак, с 18 мая в Волгограде заработают следующие маршруты:

- № 3С – эти маршрутки будут отправляться от конечной остановки в СНТ «Берендей» в Кировском районе и следовать до остановки «Обувная фабрика» в Советском районе;

- спецмаршрут № 56 - микроавтобусы проследуют от Жилгородка до поселка Нижние Баррикады без проезда по улицам имени Землячки, Исторической и проспекту Жукова:

- № 31к - маршрут будет соединять поселок Горная Поляна, микрорайон Санаторный и станцию скоростного трамвая «Ельшанка», но без заезда в микрорайон Комарово и в поселок Верхняя Ельшанка;

- № 43б – маршрутки будут ехать между остановками «Керамический завод» и «Верхняя Судоверфь»;

- № 46с – микроавтобусы проследуют от Латошинки (остановка «Магазин») до станции СТ «ВГТЗ»;

- № 5с – этот маршрут останется без изменения – микроавтобусы будут курсировать от остановки «Магазин «Радеж» до «Красноармейского мясокомбината»;

- № 13 – маршрутки по-прежнему будут ездить по маршруту «Поселок Водстрой – Гормолзавод № 3» ;

- и № 94 - «Судоверфь – ул. Удмуртская».

Таким образом, в Волгограде с 18 мая будет работать 40 спецмаршрутов общественного транспорта.

При этом к частным перевозчикам Роспотребнадзор выставил строгие условия работы, которые они обязуются соблюдать на время пандемии. В частности, они должны проводить регулярную обработку салонов микроавтобусов дезинфицирующими средствами, а водитель должен работать исключительно в маске.

- В целях защиты от инфекции пользоваться масками и перчатками необходимо будет и всем пассажирам, - напоминают в администрации Волгограда.

Напомним, с 20 мая в Волгоградской области вводится обязательный масочный режим. Ношение масок и перчаток станет обязательным во всех общественных местах и в транспорте в том числе.

- Кондуктор, кондуктор-контролер, водитель имеют право не пустить в салон человека без индивидуальных средств защиты, чтобы не подвергать угрозе заражения других пассажиров, - отмечают в мэрии.

Напомним, что к контролю за соблюдением масочного режима в Волгограде подключат сотрудников административных комиссий, полицию и Росгвардию. Не нарушайте, иначе получите штраф!

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