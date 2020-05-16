2020-05-16T13:19:11+03:00
Общество

Оперштаб Волгограда не подтвердил смерть 14-го пациента с коронавирусом

В волгоградских больницах на лечении с COVID-19 к 16 мая остаются 1056 человек
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Окончательных результатовОкончательных результатовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Утром 16 мая на федеральном ресурсе Стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что в Волгоградской области за минувшие сутки скончался еще один пациент с коронавирусом, и общая численность умерших в регионе составила 14 человек. Однако, эту информацию в региональном оперативном штабе не подтвердили.

- По данным, имеющимся у регионального оперштаба, зарегистрированных летальных исходов за истекшие сутки нет. На территории Волгоградской области зарегистрировано 13 смертельных случаев, - отмечают в оперштабе.

Отметим, что окончательно сказать - умер человек от коронавируса или нет - могут только спустя несколько дней на основании результата посмертного анализа, который должны подтвердить в референс-центре. Хотя есть подозрение, что еще один мужчина в госпитале Волгограда все-таки умер от COVID-19.

Всего на данный момент в волгоградских больницах с подозрением на COVID-19 находятся 1311 пациентов, в том числе 1247 взрослых и 64 ребенка. На лечении с подтвержденным коронавирусом - 1056 человек, в том числе 51 ребенок.

Выписали к этому моменту из госпиталей 407 человек, которых успешно излечили от коронавируса. Под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции на дому в регионе остаются 3998 человек.

Напомним, за минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 86-ти волгоградцев. Всего в регионе зарегистрирован 1531 случай заболевания COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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