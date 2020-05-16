Коронавирус в Волгограде: плюс 86 человек за сутки

16 Май 2020 2020-05-16T13:00:47+03:00

К 16 мая число заболевших COVID-19 в Волгоградской области увеличилось до 1531 человек

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Пока на коронавирус в Волгоградской области жесткие ограничительные меры действуют не особо – с каждым днем больных все больше. К 16 мая 2020 года численность заболевших COVID-19 в регионе уже перевалила за полторы тысячи – точнее 1531 человек. Только за последние сутки к списку тех, кому поставили диагноз «коронавирусная инфекция», добавилось 86 человек. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в ИЦК.

Конечно, если сравнивать с цифрами заболевших за минувшие дни, то кажется, что коронавирус пошел на спад. Ведь 14 мая было 96 новых пациентов с COVID-19, 15 мая – 90, сегодня – 86. Но, если верить экспертам, пока говорить о том, что Волгоградская область вышла на плато, рано.

Радует, что наша область покинула «десятку» регионов России с самыми высокими темпами распространения инфекции. Сейчас Волгоградская область находится на 17-м месте среди субъектов РФ. В лидерах по-прежнему Москва, Московская области и Питер.

К счастью, не увеличилось у нас пока и число летальных исходов. На 16 мая 2020 в Волгоградской области с коронавирусом умерло 13 человек.

Все-таки большинство пациентов с COVID-19 переносят болезнь в легкой форме. За минувшие сутки волгоградские госпитали покинули еще 55 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU