География коронавируса и подробности: +22 заболевших в Волгограде

11 Май 2020 2020-05-11T14:02:43+03:00

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Больше всего новых заболевших в Волгограде и в Волжском. Из 49 новых случаев в областном центре диагноз к 11 мая подтвержден еще у 22 человек. Всего же в Волгограде 407 заболевших коронавирусом. В Волжском зафиксировано 5 новых случаев COVID-19, в Быковском и Городищенском районах области добавилось по четыре инфицированных. В Камышине всего 38 заболевших коронавирусом. Трое из них зарегистрированы за последние сутки. Также по данным оперштаба, по два новых заразившихся в Котельниковском и Новоаннинском районах. Лишь трое привезли коронавирус в Волгоград из Москвы и Дагестана. 26 волгоградцев заразились от близких, а 20 человек - вообще неизвестно где, как и от кого.

Как сообщили "КП-Волгоград" в оперштабе, по одному заболевшему коронавирусом 11 мая прибавилось в семи районах области: Иловлинском, Михайловском, Николаевском, Руднянском, Среднеахтубинском и Старополтавском. При этом Николаевский район сохраняет лидерство – в небольшом районе уже 121 заболевший коронавирусом. Второй по величине город области – Волжский – лишь на третьем месте по числу заболевших – 59 человек. Но если учитывать плотность населения, то вперед вырвались Городищенский район с 50 заболевшими коронавирусом, Палласовский с 51 инфицированным и Михайловский с 52 заразившимися жителями.

Среди новых заболевших коронавирусом в Волгограде трое детей – малыш, школьник и подросток. 29 из 49 заразившихся – молодежь и люди среднего возраста. Старше 50-ти лет 17 человек из тех, кому подтвердили диагноз к 11 мая, при этом треть из них в преклонном возрасте.

А вот Октябрьский район стал последним бастионом, который пока не пал перед коронавирусной инфекцией. В районе на сегодняшний день официально нет ни одного заболевшего. В целом в Волгоградской области уже 1061 заболевший коронавирусом, почти треть из них уже покинули больницы.

Статистика и география: сколько заболевших коронавирусом в Волгоградской области, распределение по городам и районам данные на 11 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU