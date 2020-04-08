2020-04-07T20:19:32+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде, новости на 8 апреля 2020: 26 заболевших, новая «инфекционка» и первые штрафы нарушителям

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде на утро 8 апреля 2020 года
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус добрался уже и в районы Волгоградской области - первые заболевшие в Кумылженском и Среднеахтубинском. Фото администрации ВО.Коронавирус добрался уже и в районы Волгоградской области - первые заболевшие в Кумылженском и Среднеахтубинском. Фото администрации ВО.
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По ситуации с коронавирусом в Волгограде и области ко вторнику есть как хорошие новости, так и не очень: мы собрали последние данные на 8 апреля 2020. Из плохого: за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 11-ти пациентов, итого заболевших в регионе стало 26 человек. Из хорошего: двоих уже вылечили и выписали из больницы. Кроме того, с каждым днем уменьшается число волгоградцев, находящихся под наблюдением медиков на дому: 5 апреля их было 3072 человека, 8 апреля уже 2968 человек.

Но география распространения коронавируса в Волгоградской области расширяется и в основном из-за вернувшихся из Москвы. Два человека заболели в Кумылженском районе, один – в Среднеахтубинском. А в Волжском коронавирус подтвердили у подростка, который общался со школьницей, вернувшейся из ОАЭ.

Кстати, в Волжском (где школа может стать очагом коронавируса) уже открыли госпиталь для пациентов с на 99 коек, и начали строить новую инфекционную больницу. Новый корпус появится на территории больницы №2 и будет соответствовать самым современным стандартам. Открыть ее планируют уже в сентябре 2020-го. Кроме того, решили сделать обсерваторы в многопрофильных больницах, куда будут помещать на часовые тесты по коронавирусу пациентов со "скорой".

В Волгограде в период самоизоляции разрешили работать еще нескольким предприятиям, ради них даже запустили два новых спецмаршрута автобусов. Но, чтобы остальные бизнесмены и волгоградцы не восприняли эти меры за «послабление режима» нарушителей стали штрафовать – двоих суд уже наказал рублем (одного на 15 тысяч, другого – на 50 тысяч рублей).

После того, как в первый же день дистанционного обучения школьников в Волгоградской области рухнула система «Сетевой город. Образование», чиновники экстренно нарастили мощность ресурса и приняли решение поделить занятия на две смены. При этом продлевать учебный год в регионе пока не планируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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