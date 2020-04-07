2020-04-07T16:26:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Дистанционное обучение во время самоизоляции в Волгограде: школьников могут поделить на две смены, а продлевать учебный год пока не собираются

Чиновники обещают увеличить мощности для работы "Сетевого города"
Екатерина МАЛИНИНА
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Дистанционное обучение дается не просто и детям, и родителям.Дистанционное обучение дается не просто и детям, и родителям.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Вот уже второй день волгоградские школьники находятся на дистанционном обучении. Из-за эпидемии коронавируса школы осваивают новый для себя формат в режиме самоизоляции. Но первый блин, то есть день, местами получился комом. Система «Сетевой город. Образование» не выдержала нагрузки и постоянно висла. Как не выдерживали нервы у многих родителей. На образовательную платформу 6 апреля зашли одновременно более 40 тысяч человек. 7 апреля нагрузка стала даже больше – больше 60 тысяч человек. Это и учителя, и дети, и родители. Это и стало причиной сбоев работы.

МОЩНОСТИ УВЕЛИЧАТ

Чиновники от образования считают, что для первого дня все прошло относительно спокойно. Но существующие проблемы признают и даже рассказали, как их будут решать.

- В ближайшее время увеличат мощности на 20 процентов. Также воспользуются незадейственными ресурсами других систем и перекинут их на систему образования. Акцент сделают на расширении серверных мощностей, - рассказал заместитель председателя комитета информационных технологий-начальник отдела развития информационного общества и межведомственных информационных систем Алексей КИДАЛОВ.

Обучение собираются переводить на две смены. Это решит вопрос одновременной нагрузки. То есть часть деток сядет за компьютер утром, а часть - после обеда. И к этому вопросу обещают подходить индивидуально.

Учителя будут предварительно вносить информацию о заданиях и уроках в дневники на завтра и на последующие дни. Сделают это для того, чтобы ученики могли распределить нагрузку на разные дни.

Также родителям рекомендуют контролировать то, что делают их дети.

УЧИТЕЛЕЙ ПОДГОТОВИЛИ

Сейчас учитель работает так: заходит в «Сетевой город. Образование» проставляет задание в дневниках. В этом домашнем задании он дает ссылки на определенные ресурсы в помощь обучающемуся. Ученик может зайти по ней и получить необходимую информацию. Также педагоги проводят дополнительные консультации через соцсети и разные площадки с видеоконференциями.

- По сути, каждый пользуется той платформой, к которой он привык и в которой он работал до этого. Мы проводили для учителей обучающие вебинары, проводим консультацию и сейчас. Ни один ученик не останется без образования. Процесс обучения контролируют не только сами учителя, но и классные руководители, которые получают копии заданий педагогов-предметников, и завучи, - пояснила председатель комитета образования, науки и молодежной политики волгоградской области Лариса САВИНА.

Кстати, проблему отсутствия у некоторых педагогов дома компьютеров и интернета комитет образования постарался решить также во время каникул. Школы передали оборудование, которое у них было, в пользование учителей.

По идее, чиновники рекомендовали муниципалитетам решить и проблему с отсутствием техники и у детей. У кого-то дома три школьника, а компьютер один на всех, у кого-то совсем нет. То есть, можно обратиться в свою школу с просьбой предоставить оборудование на время дистанционного обучения. Но вопрос: хватит ли у образовательного учреждения имеющейся матбазы для того, чтобы это сделать. Ведь нуждаются в технике не только малоимущие, но и те, у кого дистанционно работают родители.

ДАТЫ ВПР НАЗОВУТ ПОЗЖЕ

Пояснили чиновники и волнующий всех родителей вопрос с всероссийскими проверочными работами. Министерство образования отложило их написание до конца учебного года. А вот точные сроки должен определить регион. Сейчас в областном комитете прорабатывают этот вопрос. Так что дата неизвестна. В любом случае, детей обещают к ним подготовить в полной мере. Программу просто скорректировали из-за нового формата образования. Знания дадут те же, что положено по утвержденным в Минобре стандартам. Пока продлевать учебный год не собираются.

Для тех, у кого остались вопросы или появились проблемы с дистанционным обучением, работают две горячих линии: в комитете образования Волгоградской области - (8442) 30-86-13 (с 9 до 21-00) и в Волгоградской государственной академии последипломного образования (8442) 606-609.

ИСТОЧНИК KP.RU

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