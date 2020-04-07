В Волгограде за нарушение режима самоизоляции оштрафовали сауну и "ключницу"

7 Апр 2020 2020-04-07T13:23:13+03:00

Администратора наказали на 15 тысяч рублей, а коммерсанта на 50 тысяч

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Пока одни до сих пор считают, что режим самоизоляции в Волгограде соблюдать не обязательно, другие уже получают штрафы за его нарушение. Так, сегодня, 7 апреля, в Тракторозаводском районном суде Волгограде сразу двух нарушителей наказали рублем.

В райсуд поступило два дела о нарушениях закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в период действия ограничительных мероприятий на территории Волгоградской области, введенных постановлением Губернатора Волгоградской области № 237 от 03.04.2020 года. Одно на 54-летнего волгоградца, который работает администратором в оздоровительного комплекса «Сказка». Вопреки запретам он пустил людей в сауну. За это его суд приговорил к штрафу в размере 15 тысяч рублей.

Второе дело – на предпринимателя, который нарушил требования всеобщего режима самоизоляции. 3 апреля 2020-го, несмотря на уже введенный запрет, владелица павильона «Ремонт обуви и изготовление ключей» не закрыла свою точку, а разрешила мастеру и дальше работать.

- В судебном заседании предприниматель свою вину признала. А так как она является юридическим лицом, то ей назначен штраф в размере 50 тысяч рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского райсуда.

ИСТОЧНИК KP.RU