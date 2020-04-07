Коронавирус в Волгограде: из 11-ти новых зараженных девять завезли болезнь из Москвы

7 Апр 2020 2020-04-07T17:05:07+03:00

Шесть заболевших в Волгограде, два – в Волжском, два – в Кумылженском районе, и один – в Среднеахутинском

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В оперативном штабе подтвердили информацию о том, что на сегодняшний день, 7 апреля, в Волгограде и области зафиксировано 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Диагноз подтвержден у пятерых жителей Волгограда, два человека из Волжского, еще два – из Кумылженского района, и один – из Сроеднеахутинского района.

- Из заболевших: один молодой человек выезжал за границу; один подросток контактировал с ранее заболевшей девочкой из Волжского (которая вернулась из ОАЭ); остальные – работали в Москве либо выезжали на краткосрочный период в столицу, - сообщают в оперштабе по коронавирусу Волгоградской области.

Состояние заболевших на данный момент стабильное. Все зараженные находятся в инфекционных боксах.

При этом медики уверяют, что круг лиц, с которыми контактировали заболевшие коронавирусом волгоградцы, уже установлен.

- За этими людьми установлено медицинское наблюдение, они находятся в условиях самоизоляции, - добавляют в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU