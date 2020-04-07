Коронавирус в Волгограде: в больницах пациентов будут тестировать на COVID-19 при поступлении

Коронавирус медленно, но все-таки «просачивается» на территорию Волгоградской области: число людей с подозрением на COVID-19 растет. Поэтому волгоградские власти работают на опережение: принято решение о строительстве новой инфекционной больницы в Волжском (на территории больницы №2 где уже развернут инфекционный госпиталь). Кроме того, решено установить дополнительные «фильтры» для пациентов, поступающих в многопрофильные больницы региона.

На днях губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил подготовить площадки для приема коронавирусных больных в Волжском, Михайловке, Камышине и Урюпинске (в целом должны подготовить 1750 коек). На данный момент в больнице №2 Волжского уже развернут инфекционный госпиталь: организованы 99 коек, в том числе 9 реанимационных для пациентов с COVID-19.

В волгоградских больницах увеличивают размер коечного фонда, оборудованного всем необходимым. Фото администрации ВО.

- В учреждении создан необходимый запас защитных средств, препаратов, в достаточном количестве имеются аппараты ИВЛ, лекарства и расходные материалы. В ближайшее время госпиталь дооснастят двумя рентгенологическими установками, кроме того, в распоряжение сотрудников поступит передвижной цифровой модуль, - сообщают в администрации региона.

В Волжской инфекционке для коронавирусных больных подготовили 99 коек и 9 реанимационных боксов. Фото администрации ВО.

Кроме того, принято решение о строительстве нового инфекционного отделения на базе больницы №2.

- Учреждение способно будет принять 60-100 человек — жителей Волжского и Заволжья с различными нозологиями, требующими изоляции. Техническое задание разработано: при строительстве будут учтены передовые технологии (кислородная разводка, клинико-даигностическая лаборатория для срочных анализов, передвижные рентгены и другое), будет 30 боксированных помещений для взрослых и столько же для детей. Учреждения такого уровня в Волжском еще не было. Работы на площадке уже стартовали - они включены в программу развития города, разработанную в преддверии 65-летия Волжского, - уточняют в администрации Волгоградской области.

Новый корпус инфекционки строят на территории больницы №2 в Волжском. Фото администрации ВО.

Глава региона поставил задачу открыть новую «инфекционку» уже в сентябре 2020-го. После ее открытия приступят к капремонту старого здания больницы №2 Волжского.

Еще одно новшество: в многопрофильных больницах Волгоградской области планируют установить дополнительные фильтры для поступающих на «скорой» пациентов. Как поясняют в администрации, речь идет об обустройстве временных обсерваций, где пациенту будут делать часовые экспресс-тесты на определение коронавируса. Сейчас эти методики изучают волгоградские специалисты.

Напомним, что с 1 апреля в Волгоградской области действует всеобщий режим самоизоляции, а в медучреждениях увеличивают численность коечного фонда, оснащенного необходимым оборудованием. На данный момент в Волгограде пациентов с подозрением и диагнозом «коронавирусная инфекция» принимают взрослая и детская «инфекционки». С 26 марта на базе областной клинической больницы № 3 работает провизорный госпиталь. Подготовлены к приему пациентов инфекционные госпитали на базе волгоградских больниц № 4 и № 5.

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