В Волгограде пустят еще два спецмаршрута – в поселок Майский и Авиагородок
После того, как стало понятно, что транспорта, оставленного для работы в период самоизоляции в Волгограде, не хватает для обслуживания работающих горожан, власти стали корректировать маршруты. С 6 апреля добавили один троллейбус, с 7 апреля еще 7 спецмаршрутов. Сегодня в мэрии рассказали «КП-Волгоград», что по просьбам горожан добавляют еще два маршрута. Автобусы пустят в поселок Майский и Авиагородок.
- С 8 апреля дополнительно вводятся специальные автобусные маршруты «Поселок Майский – ВолГУ» и «Авиагородок – Химгородок», которые соединят семь отдаленных поселков в Кировском и Советском районах с основными транспортными магистралями, - уточняют в администрации Волгограда.
Дополнительные маршруты вводятся для сотрудников предприятий, проживающих в поселках Майский, Горный, Водный, Гули Королевой, Горнополянский, Горная Поляна, а также в поселке Авиагородок. В итоге, с 8 апреля до конца месяца в Волгограде будут работать уже 22 спецмаршрута общественного транспорта.
Напомним, всеобщий режим самоизоляции продлили в Волгоградской области до 30 апреля. При этом губернатор разрешил вновь заработать ряду предприятий, на условиях, что они будут тщательно соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать
Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).
График работы транспорта в период самоизоляции в Волгограде: точное расписание
На всех автобусах и трамваях, которые остаются работать с 1 по 30 апреля 2020 года, будет табличка – «Специальный» (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU