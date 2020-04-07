В Волгограде пустят еще два спецмаршрута – в поселок Майский и Авиагородок

7 Апр 2020 2020-04-07T14:31:36+03:00

Еще два спецмаршрута в Кировском и Советском районах ввели по просьбам горожан. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 8 апреля добавят два автобуса, которые соединят семь отдаленных поселков с магистралями областного центра

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После того, как стало понятно, что транспорта, оставленного для работы в период самоизоляции в Волгограде, не хватает для обслуживания работающих горожан, власти стали корректировать маршруты. С 6 апреля добавили один троллейбус, с 7 апреля еще 7 спецмаршрутов. Сегодня в мэрии рассказали «КП-Волгоград», что по просьбам горожан добавляют еще два маршрута. Автобусы пустят в поселок Майский и Авиагородок.

- С 8 апреля дополнительно вводятся специальные автобусные маршруты «Поселок Майский – ВолГУ» и «Авиагородок – Химгородок», которые соединят семь отдаленных поселков в Кировском и Советском районах с основными транспортными магистралями, - уточняют в администрации Волгограда.

Дополнительные маршруты вводятся для сотрудников предприятий, проживающих в поселках Майский, Горный, Водный, Гули Королевой, Горнополянский, Горная Поляна, а также в поселке Авиагородок. В итоге, с 8 апреля до конца месяца в Волгограде будут работать уже 22 спецмаршрута общественного транспорта.

Напомним, всеобщий режим самоизоляции продлили в Волгоградской области до 30 апреля. При этом губернатор разрешил вновь заработать ряду предприятий, на условиях, что они будут тщательно соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU