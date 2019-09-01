Ретро-авто, танки и песни под баян: в ЦПКиО Волгограда проходит военная акция

СЕГОДНЯ 12:05 2019-09-01T12:05:32+03:00

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Если верхняя терраса набережной днем 1 сентября превратилась в детскую площадку, то ЦПКиО в это же время «оккупировали» военные. Здесь проходит акция «Военная служба по контракту – Твой выбор!».

Но побывать здесь будет интересно не только тем, кто хочет связать или уже связал свою жизнь с военным делом. Для гостей военные подготовили массу всего интересного: на аллее у «Волгоград Арены» выстроились в ряд раритетные автомобили и мотоциклы, напротив - выставка военной техники, где детворе дадут возможность не просто увидеть, но и пощупать оружие, залезть на танк или внутрь БТР. В тенистом уголке парка - мужчины в форме военных лет поют песни под баян, а в палатке Минобороны рассказывают о преимуществах контрактной службы, да еще и наглядно показывают.

lunapark_volgograd Акция "Служба по контракту - Твой выбор" в ЦПКиО Волгограда

В 11.00 акция началась с возложения цветов к блиндажу Родимцева, который после реставрации был открыт в обновленном парке. И продлится мероприятие до 14.00. В программе праздника еще концерт и солдатская каша из полевой кухни.

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Смотрите программу праздника , и помните, что на алкоголь во время праздника действует запрет, дороги перекроют, зато общественный транспорт будет ходить часто и допоздна, а проезд в трамваях и троллейбусах - бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU