31 августа и 1 сентября 2019 День города в Волгограде: карнавал, баня, Елка и салют

Юбилейный день города в 2019 году Волгоград масштабно отметит 31 августа и 1 сентября. В программе праздничных мероприятий множество интересных событий - красочный карнавал, Царицынский бал, концерты, флешмобы, чемпионат по силовому экстриму, фестиваль еды и баня-фест, живые картины, спортивные игры и парусная регата, дискотека и салют. Гвоздем гала-концерта станет выступление певицы Елки. Главные события праздника развернутся на Центральной набережной, в ЦПКиО, на площади у интерактивного музея в пойме реки Царицы и в Комсомольском саду. Отметят праздник и во всех районах Волгограда. Что будет интересного в программе и куда сходить на День города 2019 в Волгограде, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

Не забудьте, дороги в день города перекроют, а алкоголь будет под запретом целых три дня.

30 АВГУСТА 2019

30 августа в 18.00 на площади у интерактивного музея «Россия - моя история» состоится репетиция Царицынского бала для тех, кто еще не успел освоить движения. Изучаем вальс, полонез и менуэт.

В День города 2019 в Волгограде популярные местные группы будут выступать во внутреннем дворике Центрального рынка. В пятницу, 30 августа в 19.00 на сцену выйдет группа «8 марта», в 20.00 концерт продолжит «Шестое чувство». А на уличной сцене с 19.00 развернется танцевальный опен-эйр в стиле «латино».

31 АВГУСТА 2019

«ЦВЕТОЧНЫЙ ДЖЕМ», СИЛОВОЙ ЭКСТРИМ И ДИСКОТЕКА

На нижней террасе Центральной набережной установят 34-метровую сцену со светодиодным экраном площадью 143 квадратных метра. Еще одну поменьше - у фонтана «Искусство». Здесь пройдут основные события Дня города в Волгограде. 31 августа 2019 с 11.00 в сквере на верхней террасе начнется фестиваль «Цветочный джем». На сцене у фонтана с 11 утра до вечера будет идти финал конкурса «Уличный артист». А с 15.00 до 18.00 на набережной развернется фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче с энергодартсом, квестами и концертом.

31 августа 2019 в 18.00 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда стартует чемпионат России по силовому экстриму «Сталинградская битва». В День города знаменитые атлеты будут толкать 150-килограммовое бревно и впервые в истории буксировать 25-тонный автобус со зрителями. А в 21.00 на смену силачам придет дискотека VOLGOGRAD FEST, танцевать будем до 23.00. Зажигать будут DJ DABRO, DJ ITD, MC LEX. Хедлайнером станет рэпер Кравц.

ЦАРИЦЫНСКИЙ БАЛ И «ЖИВЫЕ КАРТИНЫ»

31 августа 2019 с 12.00 до 16.00 у интерактивного музея «Россия - моя история» в пойме Царицы развернется Царицынский променад конца 19 века. Гостей ждут духовой оркестр и живые скульптуры, немое кино и сатирические сценки, конкурс исторических костюмов и «живые картины» из истории города. На мастер-классах научат танцевать, играть в «фанты» и расписывать шелковые платки. В селфи-зоне гости смогут сделать красивые фото, в 16.30 послушать солистов Царицынской оперы, а с 18.00 - эстрадных исполнителей.

31 августа с 16.00 до 20.00 на площадке перед интерактивным музеем каждый желающий сможет закружиться в вихре танца на Царицынском балу.

Концерт трибьют-группы «Сделай громче!» к дню города 31 августа в 15.00 пройдет в Пушкинском сквере. Волгоградцам представят каверы групп «Кино», «Би-2», «Сплин», «Звери» и зарубежных рок-групп. В это время на белом заднике сцены каждый сможет оставить свой живописный шедевр (конечно же, приличный). Кисти и краски желающим выдадут на месте.

31 августа 2019 в 18.00 во внутреннем дворике Центрального рынка концерт начнется с выступления ВИА «Субботний вечер», ему на смену придет брасс-бенд «Мегаполис», а в 20.00 стартует диджей-вечеринка. А вечером 1 сентября на сцену выйдет группа Staffles.

ФЕСТИВАЛЬ ЕДЫ

В Комсомольском саду (за НЭТом) 31 августа и 1 сентября 2019 с 12.00 до 22.00 пройдет большой фестиваль еды «Вкусно! Маркет». Помимо музыкантов на сцену выйдут профессиональные повара. Прямо на глазах зрителей они приготовят блюда, которые смогут тут же попробовать самые активные гости. Также в парке с 10 утра 31 августа развернется фотосушка и уютная lounge-зона, в 11.00 устроят массовый пленэр и конкурс детских рисунков на асфальте. А с 12.00 до 17.00 в программе фольклорный праздник «ФолкГрад».

Этнофест устроят в Комсомольском саду.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ПАРУСНАЯ РЕГАТА, ФУТБОЛ и БОЛЬШИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

В честь дня города 31 августа 2019 в Волгограде впервые пройдут спортивные игры на Волге. В программе – турниры, мастер-классы, интерактивные площадки, тест-драйвы и показательные выступления. 31 августа в 12.00 на набережной у подножия стадиона «Волгоград Арена» - старт парусной регаты, в 13.00 - соревнования по водно-моторному спорту. Задавать ритм будет группа «Мегаполис». 31 августа в ЦПКиО с 11.00 до 17.30 - турнир по БМХ-фристайлу, с 12.00 до 17.30 - по паркуру, с 15.00 до 18.00 - показательные выступления и легкоатлетический пробег «Волгоградская миля». А 1 сентября на набережной пройдет велогонка.

Спортивные игры.

Схема площадок

31 августа в 19.00 на «Волгоград Арене» футболистам «Ротора» предстоит сражение с лидером турнира московским «Торпедо». Команде нужна мощная поддержка, к тому же матч может стать самым посещаемым в истории ФНЛ. Так что все на стадион: болеем за наших, и бьем рекорды.

1 СЕНТЯБРЯ

ВЫСТАВКА ТРАМВАЕВ и ЭТНОФЕСТ

Увидеть необычные трамваи, которые редко выходят за пределы депо, волгоградцы смогут в день города на специальной выставке электротранспорта 1 сентября 2019 на путях резервного кольца и вдоль проезжей части на улице 7-й Гвардейской покажут около 15 моделей необычных трамваев и троллейбусов. Откроют доступ и в кабины.

1 сентября с 12.00 до 17.00 Комсомольский сад приглашает на фестиваль национальных культур «#ЭтноФест». Здесь покажут работы мастеров и ремесленников, быт и обряды, кухню и обычаи, научат танцевать и писать свое имя на разных языках. А в 17.00 устроят большой танцевальный флешмоб.

ВЕЛОДЕВИЧНИК и ФЕСТИВАЛЬ «БАНЯLIFE»

Попариться в баньке можно будет на площади в пойме Царицы 1 сентября с 12.00 до 21.00. На фестивале «БаняLife» в день города 2019 в Волгограде свое мастерство покажут лучшие банщики из разных уголков России и Беларуси. Гостям расскажут, как правильно заваривать веники, о секретах парения и массажа, а также дадут мастер-классы.

Девушек, которые решат прокатиться на велосипеде в нарядном платье, ждут на велодевичник 1 сентября в 17.00 у интерактивного музея «Россия» - моя история». В 18.00 они поедут по нижней террасе Центральной набережной и финишируют напротив центральной лестницы. Кавалеры при параде тоже могут присоединиться к красивому заезду.

Идите в баню!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КАРНАВАЛ «ВОЛГОГРАДСКАЯ МАСКА»

1 сентября 2019 с 17.00 до 18.45 центр Волгограда запестрит яркими красками карнавала. По улицам Мира, Краснознаменской и набережной 62-й Армии «проплывет» старинная ладья, проедут сталинградские грузовики, роллеры, велосипедисты и автомобиль с человеческим лицом, символизирующие три эпохи – Царицына, Сталинграда и Волгограда современного. Завершится карнавал представлением на центральной набережной.

ИСКУССТВО И «ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ ГОРОДА»

В программе мероприятий второго дня города на центральной набережной Волгограда 1 сентября 2019 с 11.00 до 18.00 - детский и молодежный праздник, конкурс рисунков на мольбертах, арт-моб кадет, интерактивные выставки и площадки, открытый пленэр и мастер-классы. Здесь же развернется аллея настольных игр, где можно будет сразиться в шашки, шахматы, морской бой и крестики-нолики. А молодежь найдет немало интересного на Фестивале современного искусства. В 15.00 программу продолжит фестиваль «Ожившая история города».

ЕЛКА И ФЕЙЕРВЕРК

«На большом воздушном шаре мандаринового цвета Мы с тобой проводим это лето!» - волгоградцы наверняка хором споют эту песню в день города в первый день осени. Ведь звездой праздничного гала-концерта «#Волгоград430 станет певица Елка. Концерт на нижней террасе Центральной набережной начнется 1 сентября 2019 в 19.00. А после танцев под Елку в 22.00 начнется салют.

С днем рождения, Волгоград, с юбилеем!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Музеи, театры и Волгоградский планетарий на День города 2019 подготовили интересные программы.

Волгоградский планетарий при ясной погоде 31 августа 2019 приглашает посмотреть на Волгоград через телескоп в 11.00, 13.00, 15.00 и в 21.30. А 1 сентября с 10.00 до 18.00 - на научно-познавательные программы. Подробности - т.: (8442) 24-18-72 и 8 906-409-75-79.

Увлекательные программы, мастер-классы и эксклюзивные экскурсии 31 августа 2019 с 9.30 до 19.00 пройдут в краеведческом музее.

Смотрите также Полную программу праздничных мероприятий на День города в Волгограде 2019.

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ И «РОК В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ» В ВОЛЖСКОМ

Праздник казачьей культуры устроят 31 августа в 10.00 в поселке Краснооктябрьском Волжского. Константиновский фестиваль соберет несколько тысяч гостей на площади перед храмом. В программе - показательные выступления казачьих конно-спортивных клубов, ярмарка, молодецкие игры и забавы, в обед гостей угостят ухой. В 11.00 - историческая реконструкция. В 17.00 начнутся концерт и силовое шоу «Витязи» из Тольятти, а завершат день выступление ВИА «Синяя птица», файер-шоу и фейерверк. Вход свободный. И учтите, что дорога на улице Панфилова в границах улиц Олега Кошевого и Калинина будет перекрыта с 8.00 до 22.00.

Программа.

Чтобы помочь питомцам приюта «Островок надежды» 1 сентября в 16.00 в Волжском устроят фестиваль «Рок в защиту животных». На площадке у арт-кафе «Джемм» (пр. Дружбы, 99) с 16 часов развернутся выставка-продажа hande made, творческие мастер-классы для детей, также в программе - развлечения и аква-грим, фотозона и конкурсы. А в 19.00 начнется концерт, который завершится файер-шоу.