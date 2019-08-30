2019-08-30T12:44:27+03:00
Общество

Волгоградцам на день города 2019 подарят бесплатный проезд

Проезд в трамваях и троллейбусах в Волгограде будет бесплатным 31 августа и 1 сентября 2019 [как будут ходить в день города автобусы, трамваи и троллейбусы, расписание, парковки]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Трамвай и троллейбус будут бесплатными в день города.Трамвай и троллейбус будут бесплатными в день города.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

31 августа и 1 сентября 2019 года Волгоград будет отмечать 430-й юбилейный день рождения. По такому поводу волгоградцам на день города сделали подарок – плату за проезд в троллейбусах и трамваях, в том числе скоростных, брать не будут. Два дня в общественном электротранспорте можно будет ездить бесплатно, на линии выпустят больше автобусов, трамваев и троллейбусов. К тому же ездить они будут до поздней ночи, а после 22.00 – с интервалом в 10 - 15 минут. Всего в праздничные дни на маршруты выйдет порядка 400 единиц общественного транспорта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, дополнительные троллейбусы поздним вечером 31 августа и 1 сентября 2019 будут ходить на маршрутах 9, 12 и 15а.

От конечной «Детский центр» в центре Волгограда вечером в день города 2019 трамвай №1 будет ходить до станции «Мончегорская», трамвай №2 - до остановки «36 школа», трамвай №10 - до остановки «Жилгородок», трамвай №4 - до остановки «Обувная фабрика».

От «Ж/д вокзала» Волгоград-1 на юг и на север волгоградцев после дискотеки, салюта и концерта певицы Елки в день города развезут автобусы №2 и №21.

Больше скоростных трамваев выйдет на линию и вечером 31 августа 2019, чтобы болельщики «Ротора» могли доехать до стадиона «Волгоград Арена», где пройдет решающий матч с московским «Торпедо». Дополнительно выпустят восемь составов. А после футбола по домам или на праздник волгоградцев отвезут троллейбусы №9, 12 и 15а.

Будут 31 августа и 1 сентября и дополнительные электрички. А оставить машину можно будет на парковках у ТРК «Европа Сити Молл», рядом с остановкой «Дворец спорта» и на площади Павших борцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиашоу, карнавал, баня, Елка и салют: День города в Волгограде отметят 31 августа и 1 сентября 2019 года

Что будет интересного, куда пойти и что посмотреть в Волгограде и Волжском [программа праздничных мероприятий].

Не забудьте, дороги в день города перекроют, а алкоголь будет под запретом целых три дня.

На матч Ротор - Торпедо болельщиков повезут электрички [расписание].

Волгоградцам на день города 2019 подарят бесплатный проезд в трамваях и троллейбусах [как будет ходить общественный транспорт]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Волгоградский городской транспорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Не все то золото, что нефть
Как попасть на зарубежный рынок и кто поможет в этом интересном бизнес-деле? Расскажем об этом на примере Индии, Китая и Узбекистана в совместном проекте Российского экспортного центра (РЭЦ), входящего в группу ВЭБ.РФ, и «Комсомольской правды»
Новости 24
Волгоградцам до 19 сентября запретили ездить в лес
Роспотребнадзор рассказал, чем опасны вши и как их вывести
В Астраханской области высохли гектары озер, погибли тонны рыбы
В больнице Волжского открылось обновленное сосудистое отделение
Волгоградская область попала в ТОП-10 по числу столетних жителей
За день семь штрафов: под Волгоградом гаишники устроили облаву на автобусы
Осенью пробки на дорогах Волгограда вырастут на 0,7 балла
В Волгограде мошеннику добавят срок за угрозы и брань в адрес судьи
В Урюпинске тело 17-летней девушки нашли неподалеку от пляжа в реке
По миллиону заплатит каждый: суд Астрахани наказал двух гаишников-взяточников
В Волгограде сносят старую школу олимпийского резерва по волейболу
Волго-Ахтубинскую пойму напоили водой
В Советском районе Волгограда меняют старый водопровод
Волгоградцев после праздника Дня города развезут по домам электрички
Глава правительства Дмитрий Медведев едет в Астрахань поговорить о Волге
Основание готово: на Набережной Волгограда залили первый ярус амфитеатра
Волгоградский «Ротор» покинули два игрока - Янушковский и Васильев
За сутки в авариях на волгоградских дорогах пострадали двое детей
В ДТП на Волжской ГЭС пострадали трое
На матч Ротор – Торпедо болельщиков повезут электрички
Связал в мешке и выбросил: под Волгоградом мальчик оставил умирать шесть щенят
Волгоградцам запретили жечь стерню на полях
Под Волгоградом трехлетнюю девочку-инвалида чиновники лишили спецпитания
Волгоградцам показали, как преобразится парк у храма Александра Невского
Волгоградцы за семь месяцев потратили на услуги 86 миллиардов рублей
Волжанину, устроившему стрельбу по соседям, дали условный срок