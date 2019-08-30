Волгоградцам на день города 2019 подарят бесплатный проезд

31 августа и 1 сентября 2019 года Волгоград будет отмечать 430-й юбилейный день рождения. По такому поводу волгоградцам на день города сделали подарок – плату за проезд в троллейбусах и трамваях, в том числе скоростных, брать не будут. Два дня в общественном электротранспорте можно будет ездить бесплатно, на линии выпустят больше автобусов, трамваев и троллейбусов. К тому же ездить они будут до поздней ночи, а после 22.00 – с интервалом в 10 - 15 минут. Всего в праздничные дни на маршруты выйдет порядка 400 единиц общественного транспорта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, дополнительные троллейбусы поздним вечером 31 августа и 1 сентября 2019 будут ходить на маршрутах № 9, 12 и 15а.

От конечной «Детский центр» в центре Волгограда вечером в день города 2019 трамвай №1 будет ходить до станции «Мончегорская», трамвай №2 - до остановки «36 школа», трамвай №10 - до остановки «Жилгородок», трамвай №4 - до остановки «Обувная фабрика».

От «Ж/д вокзала» Волгоград-1 на юг и на север волгоградцев после дискотеки, салюта и концерта певицы Елки в день города развезут автобусы №2 и №21.

Больше скоростных трамваев выйдет на линию и вечером 31 августа 2019, чтобы болельщики «Ротора» могли доехать до стадиона «Волгоград Арена», где пройдет решающий матч с московским «Торпедо». Дополнительно выпустят восемь составов. А после футбола по домам или на праздник волгоградцев отвезут троллейбусы №9, 12 и 15а.

Будут 31 августа и 1 сентября и дополнительные электрички. А оставить машину можно будет на парковках у ТРК «Европа Сити Молл», рядом с остановкой «Дворец спорта» и на площади Павших борцов.

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