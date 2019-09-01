2019-09-01T11:36:29+03:00
Общество

В центре Волгограда начался праздник для детворы

На набережной стартовала шоу-программа «Волгоград - город солнца, город ярких детей!»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Набережная превратилась в огромную детскую площадку.Набережная превратилась в огромную детскую площадку.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Верхняя терраса набережной в Волгограде прекратилась в детскую площадку: там стартовала шоу-программа «Волгоград - город солнца, город ярких детей!». В парке юные художники, актеры, музыканты и танцоры демонстрируют волгоградцам и жителям города свое искусство.

- На аллее выставка работ учащихся художественных отделений детских школ искусств «Любимый город». Живописные и графические композиции юные таланты посвятили Волгограду - его прошлому и настоящему, - рассказывают в мэрии. - А рядом в творческих лабораториях «Яркий Я!» детворе предлагают поучиться игре на музыкальных инструментах, вокалу, рисованию и хореографии. Здесь же работают интерактивные площадки «Парусники мира», «Сталинградский фронт», «Роботы», несколько фотозон - «Счастливое детство», «Морской уголок», «Мы – вместе», «Маленький Волжанин», «Три кота».

Дети постарше могут под руководством мастеров изготовить открытку - закладку «ЦарицынСталинград - Волгоград», брошку, сувенир из глины или воздушного змея.

Эти площадки будут работать до 17.00. А с 15.00 до 18.00 на набережной будут проводить для детворы всевозможные конкурсы и викторины, а на сцене гостей праздника будут развлекать творческие коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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