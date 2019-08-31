Волгоград отмечает День города: онлайн-трансляция праздника

В 2019 году Царицыну – Сталинграду – Волгограду исполнилось 430 лет. Впервые день города в этом году начнут отмечать в последний день лета. Главные события праздника развернутся 31 августа и 1 сентября 2019 в ЦПКиО, на набережной, у музея в пойме и в Комсомольском саду. А посмотреть будет на что. В программе праздничных мероприятий на день города 2019 много как новых для Волгограда, так и давно привычных мероприятий. С концертом приедет певица Елка, будет и салют, и карнавал, и экстрим, и фестиваль еды, и футбол и множество развлечений. Так что смотрите программу праздника и выбирайте для себя самое интересное. А корреспонденты «КП-Волгоград» расскажут о самых ярких моментах дня города в прямой онлайн-трансляции с улиц Волгограда.

31 августа одними из самых масштабных событий станут большие спортивные игры в центральном парке и парусная регата у подножия стадиона «Волгоград Арена». На самом стадионе вечером один из самых крутых матчей сезона – «Ротор» играет с московским «Торпедо». Днем на центральной набережной развернется фестиваль «Цветочный джем», а вечером – чемпионат по силовому экстриму и дискотека. У интерактивного музея можно будет погрузиться в прошлое и сделать множество ярких фото на Царицынском променаде и Царицынском балу. А в Комсомольском саду будет много вкусного на фестивале еды, который продлится все выходные с утра до позднего вечера.

1 сентября волгоградцев в день города ждет авиашоу (главное, чтобы погода не подвела), на 7-й Гвардейской покажут необычные трамваи, а в пойме Царицы устроят банный фестиваль. Вечером у музея соберутся красотки в нарядных платьях и отправятся на велодевичник. А по улицам Советской и Краснознаменской на Центральную набережную пойдет красочное карнавальное шествие. Вечером все главные события праздника ждут волгоградцев на нижней террасе. Хедлайнером гала-концерта станет певица Елка, а в десять вечера здесь начнется фейерверк.

Будет на что посмотреть и где отметить праздник и в районах города.

Учтите, что на алкоголь во время праздника действует запрет, дороги перекроют, зато общественный транспорт будет ходить часто и допоздна, а проезд в трамваях и троллейбусах в честь дня города в Волгограде в эти выходные будет и вовсе бесплатным.