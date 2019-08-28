«Сухой закон»: волгоградцев на три дня оставят без спиртного

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-28T12:55:53+03:00

На день города и в день знаний продажа алкоголя и пива будет ограничена

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Впереди у волгоградцев сразу три праздника: 31 августа и 1 сентября Волгоград будет отмечать День города, а 2 сентября - первый день школьных занятий. В эти дни в волгоградских магазинах будет ограничена продажа алкоголя и пива.

Напомним, что согласно постановлению Волгоградской областной Думы, 1 сентября, а также 25 января - День студентов, 1 июня - День защиты детей и 27 июня - День молодежи, - значатся, как дни трезвости. При этом уточняется, что если День знаний, как в этом году, припадает на воскресенье, то запрет переносится на начало учебного года - в данном случае на 2 сентября.

В праздничные дни гуляний в Волгограде также ограничат продажу алкоголя в местах, где будут проходить мероприятия. Так что учтите это, собираясь на прогулки: праздновать будем по-трезвому, но от этого не менее весело!

К слову, запрет на продажу спиртного не распространяется на заведения общепита, речь идет о розничной продаже алкогольных напитков в магазинах.

Напомним также, что 31 августа и 1 сентября в Волгограде перекроют движение транспорта по некоторым улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU