2019-08-28T11:37:27+03:00
Общество

Перекрытия дорог 31 августа и 1 сентября 2019 на день города в Волгограде

Ограничат движение транспорта на время празднования дня города 2019 в Центральном и Красноармейском районах Волгограда [схема перекрытия дорог]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Перекроют дороги на день города в двух районах Волгограда.Перекроют дороги на день города в двух районах Волгограда.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В 2019 году Волгоград будет широко отмечать юбилейный День города 31 августа и 1 сентября. А уже с вечера 30 августа автомобилистам придется изучать схему перекрытия дорог, чтобы не попасть под «кирпич». На время праздника для волгоградцев и гостей организуют специальные пешеходные зоны. Ограничат движение транспорта в Центральном и Красноармейском районах Волгограда, пешеходной на три дня станет и рокадная дорога.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, перекроют дорогу на нулевой продольной от улицы Калинина до 7-й Гвардейской и на прилегающих к рокадной магистрали улицах с 20.00 30 августа до 0.00 2 сентября 2019 года. Причем 1 сентября пешеходную зону продлят до улицы Маршала Крылова.

Также на время праздника на Центральной набережной с 20.00 30 августа до 0.00 2 сентября перекроют движение по улице Чуйкова на участке от Краснознаменской до Комсомольской. А 1 сентября с 8.00 до полуночи пешеходную зону на Чуйкова расширят до улицы Соколова, перекроют дорогу и на улице Советской в границах Краснознаменская - Порт-Саида.

В Красноармейском районе Волгограда на время праздничных мероприятий в день города 31 августа 2019 с 15.00 до 20.00 перекроют дорогу на бульваре Энгельса в границах домов 2 – 18 и 9 – 25. А 1 сентября с 15.00 до 22.00 закроют проезд к Севастопольской набережной. Ограничат движение транспорта на улице Фадеева от проспекта Героев Сталинграда до улицы 50 лет Октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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