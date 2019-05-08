Поппури от военного оркестра и салют: в Волгограде отмечают День Победы

8 Май 21:44 2019-05-08T21:51:05+03:00

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Вечером 8 мая у музея-панорамы «Сталинградская битва» было достаточно многолюдно (особенно, если учесть, что к этому времени пошел дождь). Но преданных волгоградцев ливнем не испугать. Люди устроили настоящие танцы под дождем. Военный оркестр Южного военного округа зажигал на сцене в такт каплям, а вместе с ним и весь честной народ. Сначала прозвучало солдатское поппури, а потом плавно перешли и к современным композициям. Песни «Чайф» и группы «Ленинград» в исполнении оркестра - такого вы еще точно не слышали!

«Пусть все будет так, как ты захочешь, пусть твои глаза, как прежде горят…», - пели бравые парни в военной форме. - «Но только ты - рыба моей мечты. Только ты, рыба моей мечты!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/707621" frameborder="0"></iframe> В Волгограде военный оркестр исполнил песни "Чайф" и группы "Ленинград".Екатерина СИМОХИНА

Подпевали все.

Финальным аккордом этого зажигательного концерта стал салют. В десять часов, как и было запланировано, небо озарили вспышки фейерверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/707620" frameborder="0"></iframe> Вечером 8 мая в Волгограде прогремел первый праздничный салют в честь Дня Победы.Екатерина СИМОХИНА

Ну, а завтра празднование Дня Победы в Волгограде начнется в военного парада, который начнется на площади Павших борцов в 10.00.

Более детальную программу мероприятий мы вам подготовили здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU