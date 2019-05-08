2019-05-08T17:23:05+03:00
Общество

9 мая за порядком в Волгограде будут следить более трех тысяч полицейских

Помогать правоохранителям будут казаки, народные дружинники и военные
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На дорогах будут дежурить усиленные наряды ГИБДД.На дорогах будут дежурить усиленные наряды ГИБДД.Фото: Алексей ФОКИН
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День Победы в Волгоградской области всегда празднуют с размахом: проводится много мероприятий, приезжает много гостей и туристов. Например, в этом году в регионе запланировано более 250-ти всевозможных акций, встреч, выставок, концертов, парадов… Но для кого праздник, а для кого - напряженная работа, как, например, у полицейских. Чтобы День Победы прошел без эксцессов волгоградские правоохранители уже принимают усиленные меры безопасности.

- В охране общественного порядка будут задействованы более 3 тысяч сотрудников волгоградской полиции. Кроме того, им будут помогать сотрудники регионального Управления Росгвардии, курсанты Волгоградской академии МВД России, военнослужащие, казаки, народные дружинники и волонтеры. В самых людных местах будут работать также кинологи со служебными собаками и сотрудники кавалерийского взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Волжскому, - сообщают в ГУ МВД по региону.

На дорогах наряды ГИБДД также усилят контроль. В местах массового скопления людей установят металлодетекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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