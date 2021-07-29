Купаться и загорать запрещено: в Волгограде на острове Сарпинский пляжа не будет

Волгоградцам запретили купаться и загорать на острове Сарпинский Фото: Иван МАКЕЕВ

Весь июль специалисты готовили пляж на острове Сарпинский в Волгограде. Водолазы очистили дно Волги, рабочие на берегу установили зонты, шезлонги, биотуалеты, раздевалки с душевыми, контейнеры для мусора. Однако все это оказалось напрасным. Пляжа на Сарпинском не будет, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Там не только нельзя плавать, но и загорать.

- По результатам экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» выдало администрации Кировского района отрицательное заключение на открытие пляжа на берегу острова Сарпинского, - отметили в администрации Волгограда.

Ранее мэрия сообщала, что дно реки у готовящегося к открытию пляжа на Сарпинском соответствует требованиям безопасности. Оно пологое, там нет ям, обрывов, сильного течения и водоворотов. Но это уже неважно. Из-за несоответствия проб воды и песка гигиеническим нормам коммунальщики в ближайшее время начнут разбирать зоны, шезлонги, биотуалеты – все то, что они сначала устанавливали. А две недели назад рабочим пришлось восстанавливать инфраструктуру. Вандалы сломали и сожгли зонты, повредили навес.

Заканчивается второй месяц лета, а в Волгограде функционирует только один пляж, на котором можно и плавать, и загорать. Место отдыха работает в Красноармейском районе на острове Сарептский. Еще один пляж открыт на Тулака в Советском районе. Но Роспотребнадзор запретил волгоградцам заходить в воду из-за обнаруженной кишечной палочки.

Из-за небольшого числа оборудованных мест отдыха у воды волгоградцы вынуждены отдыхать на диких пляжах. К сожалению, это приводит к трагедиям. 2 пляжа почти на 100-километровый город - это очень мало. Прокурор Волгограда внес представление главе города Виталию Лихачеву из-за непринятия мер для подготовки купальных мест на Волге.