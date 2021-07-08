На острове Сарпинском в Волгограде скоро откроют пляж

Лето в разгаре, а в Волгограде только начинают открывать городские пляжи. Зона отдыха работает в Красноармейском районе на полуострове Сарептском. Она рассчитана на 150 человек, там можно купаться. А вот в Кировском районе на острове Сарпинском и на Тулака в Советском только готовят площадки. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, в акватории на Сарпинском уже расчистили дно, а воду взяли на экспертизу.

- Водолазы очистили дно реки от посторонних предметов, осколков, веток и мусора. Дно на этом участке соответствует требованиям безопасности: пологое, без ям и резких обрывов, без сильного течения и водоворотов, - пояснили в администрации.

Вскоре на берегу поставят раздевалки, туалеты, шезлонги и зонты. На Тулака уже благоустраивают прибрежную зону, там есть все для комфортного отдыха. Но разрешение на открытие дадут только после положительного заключения санитарно-эпидемиологической службы.