Еще открыть не успели: в Волгограде вандалы сломали и сожгли зонты на пляже на Сарпинском

Пляж на острове Сарпинский в Кировском районе Волгограда только готовится к открытию пляж. А он уже кому-то помешал, либо не понравилось то, как его обустраивают. Минувшей ночью, 15 июля, неизвестные повредили благоустройство места отдыха. Вандалы сломали зонт и навес, еще один зонт они сожгли, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Причиненный ущерб заметили местные жители, которые обратились в «ЖКХ Кировского района».

- Информация по факту противоправных действий направлена в правоохранительные органы. Специалисты районной коммунальной службы уже ведут работы по замене испорченного муниципального имущества, - отметили в мэрии.

На острове Сарпинский завершается подготовка пляжа. Специалисты обустраивают территорию на площади 200 квадратных метров. Откроется место отдыха на берегу Волги после решения Роспотребнадзора.