3 июля на юге Волгограда откроют пляж на 150 человек

Фото: мэрия.

В субботу, 3 июля, в Красноармейском районе Волгограда на песчаной косе полуострова Сарептского открывают городской пляж, рассчитанный на 150 человек. Напомним, как только уровень воды в акватории пришел в норму, водолазы начали расчистку дна от мусора, стартовали работы и на берегу. Сейчас на пляже есть все для комфортного отдыха.

- Место семейного досуга площадью 4 тысячи квадратных метров у воды оборудовано кабинками для переодевания, биотуалетами, камерами хранения, беседками, скамейками и шезлонгами, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Отметим, что за безопасностью волгоградцев будут следить спасатели. Для них построили специальные вышки.